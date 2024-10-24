台灣科學節11／2起跑　基隆體驗水下機器人、台中看虛擬恐龍

▲第五屆「台灣科學節」起跑，今年主題為「信任科學、邁向永續」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第五屆台灣科學節預計11月2日起一連舉行9天。教育部今（24日）攜手國科會等單位宣布活動起跑。今年活動以「信任科學、邁向永續」為主題，共有5大科學博物館及23個科普單位共同響應，舉辦超過1800場次活動，比去年增加約400場次，精心打造全台最好玩的科普盛會，邀請民眾一起來尬科學，邁向永續目標。

一年一度的台灣科學節將從11月2日起到11月10日登場。今天在教育部、國科會與教育部所屬5大科學博物館長，還有23個科普基地代表共同參與下，舉辦活動起跑記者會，希望透過多元的科普活動讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中親近科學及提升科學素養，進而建立對科學的信任，邁向永續發展目標。

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教育部林騰蛟次長表示，為響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Building Trust in Science」，本屆台灣科學節以「信任科學、邁向永續」為主題，因應世界多變的挑戰，我們需要有科學根據的政策制定，讓我們在環境保護、經濟成長和社會進步之間面面俱到。對科學的理解與信任，將提高以科學為基礎的決策力與執行效率。

今年活動有5大科學博物館及23個科普基地等單位共同響應。像是基隆的海洋科技博物館，推出「水下機器人實作工作坊」，透過實際操作ROV水下機器人，反思人類與海洋環境的關係；位於台北的台灣科學教育館，推出「大型科研創作-轉動科學響應世界」，結合聲學、動力學、化學、電學及光學與民眾共同創作大型作品，並於世界科學日轉動。

此外，台中的國立自然科學博物館則推出「超時光追蹤:恐龍未來式」透過XR虛實融合展演科學知識；高雄的國立科學工藝博物館，將演出「再闖黑森林」大型科普戲劇，從森林為故事出發點，演繹環境永續的重要性；屏東國立海洋生物博物館首次辦理大型劇場「與大海的約定」，從傳統信仰中提取海洋文化及知識，融入戲劇當中，讓民眾體驗傳統海洋文化與科學的奧秘。

教育部表示，總計科學節期間，將舉辦1835場次活動，像是「科學競賽」48場次、「工作坊」507場次、「科學市集」80場次等，而包括國家太空中心、國家衛生研究院、南區氣象中心等23個科普基地，在科學節期間也會舉辦科普活動，民眾可就近參與。

教育部提醒民眾，5大科學博物館均推出多項台灣科學節限定優惠活動，台灣科學節官方Facebook也推出線上解謎活動，完成解謎後在台灣科學節期間，可到5大科學博物館現場兌換好禮，現場完成館所的指定任務，還可獲得科學好禮刮刮卡，讓民眾在學習科學同時，也能好康拿不完。





▲第五屆「台灣科學節」今天舉行起跑記者會，今年總計有超過1800場次活動。（圖／記者許敏溶攝）