　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣科學節11／2起跑　基隆體驗水下機器人、台中看虛擬恐龍

▲▼第五屆「台灣科學節」起跑，今年主題為「信任科學 邁向永續」。（圖／記者許敏溶攝）

▲第五屆「台灣科學節」起跑，今年主題為「信任科學、邁向永續」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第五屆台灣科學節預計11月2日起一連舉行9天。教育部今（24日）攜手國科會等單位宣布活動起跑。今年活動以「信任科學、邁向永續」為主題，共有5大科學博物館及23個科普單位共同響應，舉辦超過1800場次活動，比去年增加約400場次，精心打造全台最好玩的科普盛會，邀請民眾一起來尬科學，邁向永續目標。

一年一度的台灣科學節將從11月2日起到11月10日登場。今天在教育部、國科會與教育部所屬5大科學博物館長，還有23個科普基地代表共同參與下，舉辦活動起跑記者會，希望透過多元的科普活動讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中親近科學及提升科學素養，進而建立對科學的信任，邁向永續發展目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部林騰蛟次長表示，為響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Building Trust in Science」，本屆台灣科學節以「信任科學、邁向永續」為主題，因應世界多變的挑戰，我們需要有科學根據的政策制定，讓我們在環境保護、經濟成長和社會進步之間面面俱到。對科學的理解與信任，將提高以科學為基礎的決策力與執行效率。

今年活動有5大科學博物館及23個科普基地等單位共同響應。像是基隆的海洋科技博物館，推出「水下機器人實作工作坊」，透過實際操作ROV水下機器人，反思人類與海洋環境的關係；位於台北的台灣科學教育館，推出「大型科研創作-轉動科學響應世界」，結合聲學、動力學、化學、電學及光學與民眾共同創作大型作品，並於世界科學日轉動。

此外，台中的國立自然科學博物館則推出「超時光追蹤:恐龍未來式」透過XR虛實融合展演科學知識；高雄的國立科學工藝博物館，將演出「再闖黑森林」大型科普戲劇，從森林為故事出發點，演繹環境永續的重要性；屏東國立海洋生物博物館首次辦理大型劇場「與大海的約定」，從傳統信仰中提取海洋文化及知識，融入戲劇當中，讓民眾體驗傳統海洋文化與科學的奧秘。

教育部表示，總計科學節期間，將舉辦1835場次活動，像是「科學競賽」48場次、「工作坊」507場次、「科學市集」80場次等，而包括國家太空中心、國家衛生研究院、南區氣象中心等23個科普基地，在科學節期間也會舉辦科普活動，民眾可就近參與。

教育部提醒民眾，5大科學博物館均推出多項台灣科學節限定優惠活動，台灣科學節官方Facebook也推出線上解謎活動，完成解謎後在台灣科學節期間，可到5大科學博物館現場兌換好禮，現場完成館所的指定任務，還可獲得科學好禮刮刮卡，讓民眾在學習科學同時，也能好康拿不完。

▲▼第五屆「台灣科學節」起跑，今年主題為「信任科學 邁向永續」。（圖／記者許敏溶攝）

▲第五屆「台灣科學節」今天舉行起跑記者會，今年總計有超過1800場次活動。（圖／記者許敏溶攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐
快訊／台灣大賽G5　先發投手出爐
快訊／快關窗！桃園工廠火警「濃煙遮空」　風向吹進市區
雨彈炸基隆！　街道慘變黃河畫面曝
快訊／基隆明停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布
餐廳內掀衣露嫩乳！她辣問「想吃哪個」　日本老店氣炸
快訊／最新雨量預報　明天僅1縣市達停班課標準
快訊／6縣市持續豪大雨特報　4地「紅色警戒」
撒哈拉沙漠變湖泊！NASA衛星對比照曝
搖擺州拉鋸！選舉專家預測：川普會贏　1原因揭「支持度被低估」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20多年回憶掰掰！逢甲好樂迪驚傳歇業　網崩潰：台中最後自助吧沒了

沒搶到周杰倫演唱會別怕　還有「這個」可以搶！

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

雨彈炸基隆！七堵自強路積水畫面曝　街道慘變黃河

快訊／基隆明天停班課？謝國樑喊共同生活圈：北北基桃一起宣布

雨炸不停！基隆「雨真的大得誇張」　居民崩潰：比颱風天更糟糕

台灣科學節11／2起跑　基隆體驗水下機器人、台中看虛擬恐龍

「國片起飛PLUS」開跑！文化幣看電影現賺200點　秋冬新片一次看

快訊／6縣市持續豪大雨特報　4地「紅色警戒」

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

20多年回憶掰掰！逢甲好樂迪驚傳歇業　網崩潰：台中最後自助吧沒了

沒搶到周杰倫演唱會別怕　還有「這個」可以搶！

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

雨彈炸基隆！七堵自強路積水畫面曝　街道慘變黃河

快訊／基隆明天停班課？謝國樑喊共同生活圈：北北基桃一起宣布

雨炸不停！基隆「雨真的大得誇張」　居民崩潰：比颱風天更糟糕

台灣科學節11／2起跑　基隆體驗水下機器人、台中看虛擬恐龍

「國片起飛PLUS」開跑！文化幣看電影現賺200點　秋冬新片一次看

快訊／6縣市持續豪大雨特報　4地「紅色警戒」

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

台中教大成立邵族知識研究中心　推動原住民文化傳承

灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

氣候損失與損害基金　全球應對氣候變遷的必要工具

廢物變黃金！抗老大熱成分「外泌體」　分子小、修護快是逆齡關鍵

近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

「巨蛋」倉鼠吃吐司吃到睡著　肚肚朝天留言全歪樓：好大

快訊／宜蘭「停班課自決」再+1！　南澳高中今晚6時起停課不停班

回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

20多年回憶掰掰！逢甲好樂迪驚傳歇業　網崩潰：台中最後自助吧沒了

沒搶到周杰倫演唱會別怕　還有「這個」可以搶！

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

更多熱門

相關新聞

海科館長遭爆「職場霸凌下屬」　教育部：已了解會請館方說明

海科館長遭爆「職場霸凌下屬」　教育部：已了解會請館方說明

國立海洋科技博物館館長陳素芬傳出疑似職場霸凌事件。教育部次長林騰蛟今（24日）表示，此事為陳館長求好心切，用詞言語比較不適切，陳館長已經道歉，教育部會針對此事進行了解，請館方說明並對後續進行妥適處理，但此事的勞工在請假與相關權益並沒受到影響。

國家講座主持人「台大包辦5名」　校長陳文章二度獲獎

國家講座主持人「台大包辦5名」　校長陳文章二度獲獎

4大學短報缺額　教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學

4大學短報缺額　教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學

教育部砸錢推轉型正義　藍委：搞政治鬥爭？

教育部砸錢推轉型正義　藍委：搞政治鬥爭？

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

關鍵字：

台灣科學節教育部國科會林騰蛟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面