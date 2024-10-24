海科館長遭爆「職場霸凌下屬」　教育部：已了解會請館方說明

▲針對基隆海科館長傳出職場霸凌，教育部次長林騰蛟表示，會進行了解。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立海洋科技博物館館長陳素芬傳出疑似職場霸凌事件。教育部次長林騰蛟今（24日）表示，此事為陳館長求好心切，用詞言語比較不適切，陳館長已經道歉，教育部會針對此事進行了解，請館方說明並對後續進行妥適處理，但此事的勞工在請假與相關權益並沒受到影響。

位於基隆的海科館遭媒體爆料，陳素芬經常以高分貝音量飆罵下屬，更傳出員工打算請特休，遭陳痛批「不是剛休過又要休，乾脆辦退休」，還有獸醫師參加法定例行受訓，也遭陳素芬怒批離譜，還說「我這邊不是人才培訓機構」。

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對此，教育部次長林騰蛟今天下午參加「2024 第五屆臺灣科學節」起跑記者會前，接受媒體聯訪時表示，此事為員工管理問題，陳素芬昨天已經做出一些回應，陳素芬是求好心切，在用詞言語比較不適切部分也已經道歉，教育部也會針對此事進行了解，請館方說明，後續會做妥適處理。

至於此案是否涉及勞動權，林騰蛟指出，本案主要是館長的領導風格部分，在行政管理與同仁應對方面的問題，從陳素芬對外說明，顯示員工的請假與相關勞動權益並沒受到影響。至於勞工權益部分，教育部也會請相關館所依照勞動基準法與相關規定，加強與員工妥善與良性溝通，避免不必要誤會。