超多妹子求周董票「無套可吃藥3S」　網傻了：還有3個月肉償

▲周杰倫演唱會門票秒殺。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫演唱會一票難求，更出現黃牛喊出30萬荒唐天價。不僅如此，繼iPhone 16上市後，竟有女網友想以肉體換新機，稱「兩次，可不戴我吃藥」，如今搶不到周董門票，社群平台上又出現類似文章「求周董的票，可無套，我吃藥，3S」。

Threads平台上，有網友PO出妹子擺出撩人姿勢，並稱「求周董的票，可無套，我吃藥，3S」；還有出現「求周杰倫演唱會，6880位子一張，我吃藥，可不戴」。

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▲又有妹子喊吃藥，徵求演唱會門票。（圖／翻攝Threads）



引發千名網友騷動回應，「3S是三秒嗎」、「一票難求，吃農藥可能也難」、「一張20幾萬，每天都叫2個每天換都還有剩」、「吃蟑螂藥也不夠」、「我看到一個PO文三個月肉償的」、「現在炒到25萬，你吃老鼠藥也沒用」。

也有熱心網友提醒勿上當，「各位～這種會發娛樂城的，你們覺得會是真的嗎，蹭流量拉會員而已，搞不好還是男的」、「假帳號是要套什麼」。

事實上，iPhone 16上市時就出現類似文章，就有人直呼「幾年前就有了，從隔壁傳過來的哏而已」、「賺追蹤數跟流量」、「這是多年前的哏，那時沒IG沒Threads，每年出New iPhone就在FB一堆」。

這次周杰倫12月在大巨蛋連開4場演場會，吸引89萬人搶15萬張門票，也讓黃牛虎視眈眈想賺黑心錢，喊出一張票30萬天價，讓人咋舌。

經專案小組鍥而不捨深入偵查，查獲號稱全台最大販售黃牛票業者，擁有破5萬粉絲，近期大肆宣傳「保證預售」周杰倫台北大巨蛋演唱會黃牛票，俟蒐證齊全執行搜索，查獲到案，全案警詢後，依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、詐欺案，先行解送台北地方檢察署偵辦。另專案小組亦持續全面清查網路平臺，統計至23日24時，已立案偵辦加價販售11件，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利。