賣周杰倫門票　黃牛嗆「沒錢是你的問題」！網曝敗筆：加場也一樣

▲黃牛票也在網路上四處流竄，最高一張票喊到30萬元。（圖／翻攝IG）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫（周董）12月將登上台北大巨蛋展開4天的演唱會，15萬張門票昨（23）日中午12點開賣隨即售完，下午3點釋票也再度秒殺，許多粉絲哀號買不到票，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，就有網友氣炸直呼「到底為什麼不實名制啊！」

有網友在Dcard發文，「周杰倫演唱會飆漲，黃牛去屎」，搶不到票只好看看有沒有人願意讓票，沒想到一張票居然要加價3萬元，「現在更可笑的是，讓求票者自行開價，價高者得」，真心想看演唱會的粉絲超可悲，「到底為什麼不實名制啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人貼出網路轉讓票的PO文，黃牛囂張喊「沒錢是自己的問題，價格就是比預購貴一點，還有成交就表示有人可以接受，請檢討自己為什麼不如人」。

▲黃牛亂象。（圖／翻攝自Dcard）



許多網友在底下紛紛留言，「之前在澳洲看演唱會，每個人進場都是憑app入場，要轉讓票也只能在官方app原價轉讓，這樣不就可以杜絕黃牛了嗎」、「如果有下次拜託周杰倫一定要開實名制，不想看到真心喜歡的粉絲看不到，而有些人卻把這幾張票當成發財的機會」、「沒有實名制就是最大敗筆」、「學日本用實名制+抽選制是有多難」。

此外，周杰倫的粉專也湧入許多粉絲留言，「沒有實名制加場再多也一樣被黃牛搶走」、「為什麼不走實名制，買不到覺得就是運氣不好，結果看到一堆人賣黃牛票，到底？」「可不可以實名制…等了這麼久結果都被黃牛搶光」。另外，杰威爾也在門票全數賣光後回應，「演唱會確定不會再加場。」

針對黃牛亂象，文化局表示，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20％核發獎金，最高可得新臺幣10萬元檢舉獎金。呼籲社會各界共同維護，以確保藝文票券市場的公平和透明，同時以實際行動支持流行音樂友善環境。