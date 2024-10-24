快訊／周杰倫門票喊到30萬　保證預售...全台最大黃牛集團抓到了

▲周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱，網路上出現大批黃牛。（圖／杰威爾音樂提供）



記者邱中岳、吳佩蓁／台北報導

天王周杰倫睽違7年在台灣開唱，將登上台北大巨蛋展開4天的演唱會，23日開賣15萬張門票秒殺，大批粉絲哀號買不到票，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，一張票甚至喊到30萬元，令人瞠目咋舌。台北市刑大立即組成專案小組，今（24日）破獲全台最大黃牛票業者，目前已立案偵辦加價販售共11件。

台北市警察局接獲檢舉網路販售知名藝人演唱會黃牛票，且周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會才開賣，網路上已有黃牛漫天叫價，在蔣萬安市長及李西河局長指示之下，旋即組成專案小組，與刑事警察局偵九大隊共組黃牛查緝任務編組，報請台北地方檢察署打擊民生犯罪專組檢察官劉倍指揮偵辦。

經專案小組鍥而不捨深入偵查，查獲號稱全台最大販售黃牛票業者，擁有破5萬粉絲，近期大肆宣傳「保證預售」周杰倫台北大巨蛋演唱會黃牛票，俟蒐證齊全執行搜索，查獲到案，全案警詢後，依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、詐欺案，先行解送台北地方檢察署偵辦。另專案小組亦持續全面清查網路平臺，統計至23日24時，已立案偵辦加價販售11件，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利。