宜蘭明雨量達停班課標準　縣府晚間10點前宣佈是否放假

▲潭美颱風外圍環流和東北季風造成共伴效應，北東出現豪雨，另還有熱帶低壓生成可能發展成颱。（圖／氣象署提供）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，北部、東北部有劇烈降雨。氣象署今（24）日上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。對此，宜蘭縣政府表示，今天晚上10點前宣布是否放假。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。宜蘭縣政府表示，今天晚上10點前宣布是否放假。

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因應劇烈降雨，氣象署昨下午啟動大規模或較劇烈豪雨作業，今上午10時發布最新雨量預測，達到停班課標準的地區如下：

►台北市山區：200～400毫米（標準350毫米）

►新北市平地：200～400毫米（標準350毫米）

►新北市山區：200～400毫米（標準350毫米）

►宜蘭縣山區：300～490毫米（標準350毫米）

►台東縣山區：150～250毫米（標準200毫米）