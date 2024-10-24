　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭明雨量達停班課標準　縣府晚間10點前宣佈是否放假

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風外圍環流和東北季風造成共伴效應，北東出現豪雨，另還有熱帶低壓生成可能發展成颱。（圖／氣象署提供）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，北部、東北部有劇烈降雨。氣象署今（24）日上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。對此，宜蘭縣政府表示，今天晚上10點前宣布是否放假。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。宜蘭縣政府表示，今天晚上10點前宣布是否放假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應劇烈降雨，氣象署昨下午啟動大規模或較劇烈豪雨作業，今上午10時發布最新雨量預測，達到停班課標準的地區如下：
►台北市山區：200～400毫米（標準350毫米）
►新北市平地：200～400毫米（標準350毫米）
►新北市山區：200～400毫米（標準350毫米）
►宜蘭縣山區：300～490毫米（標準350毫米）
►台東縣山區：150～250毫米（標準200毫米）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星飯店　周杰倫門票已爽賺200萬
台積電竹南颳強風　騎士「被吹去撞分隔島」
宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁」網傻眼
「檢舉黃牛發大財」有難度！　4步驟一次看
超多妹子求周董票「無套可吃藥3S」　網傻了：還有3個月肉償
快訊／宜蘭縣府：晚間10點前宣佈是否放假
快訊／國1事故！　嚴重「紫爆」回堵5K

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小港、釜山機場正式締結「姊妹」　喊話航空公司闢新航線吸旅客

LIVE／未來24小時降雨高峰　氣象署最新說明

北風起！　台南地區陸續飛來大批黑琵數量突然遽增1500隻

媽媽生氣「大發飆」　女兒一句話直接心碎：淚崩了

海科館長遭爆「職場霸凌下屬」　教育部：已了解會請館方說明

「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看

台積電竹南颳強風　騎士「被吹去撞分隔島」！他撐住機車不敢動

台妹北海道結帳　拿櫃台「¥10紙袋」沒付錢！他愣：請多留心

超多妹子求周董票「無套可吃藥3S」　網傻了：還有3個月肉償

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

小港、釜山機場正式締結「姊妹」　喊話航空公司闢新航線吸旅客

LIVE／未來24小時降雨高峰　氣象署最新說明

北風起！　台南地區陸續飛來大批黑琵數量突然遽增1500隻

媽媽生氣「大發飆」　女兒一句話直接心碎：淚崩了

海科館長遭爆「職場霸凌下屬」　教育部：已了解會請館方說明

「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看

台積電竹南颳強風　騎士「被吹去撞分隔島」！他撐住機車不敢動

台妹北海道結帳　拿櫃台「¥10紙袋」沒付錢！他愣：請多留心

超多妹子求周董票「無套可吃藥3S」　網傻了：還有3個月肉償

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

小港、釜山機場正式締結「姊妹」　喊話航空公司闢新航線吸旅客

周杰倫太搶手！大安區房東跪求「周董門票」：1張票抵1個月房租

蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

海軍男開車衝海淹死母！押3個月獲釋　「修復式司法」補救家庭關係

LIVE／未來24小時降雨高峰　氣象署最新說明

保單免強制執行從百萬縮至20萬內　金管會彭金隆：月底前送行政院

北風起！　台南地區陸續飛來大批黑琵數量突然遽增1500隻

文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲

先探／美股漲選前！？　選後全球股市動向解析

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！他吐心聲淚求1事

更多熱門

相關新聞

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！觀察大迴轉後多靠近台灣

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！觀察大迴轉後多靠近台灣

第21號「康芮」颱風即將形成，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》根據中央氣象署最新預測路徑指出，潭美抵達越南前，會與康芮產生藤原效應被拉住，而出現大迴轉，又當康芮抵達日本琉球南方北上後，太平洋高氣壓重新增強，此時潭美來到菲律賓西方，又被往西推回越南，所以才會出現潭美可能在南海「折返跑」的預測結果。

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因　今到明晨雨最猛

颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因　今到明晨雨最猛

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

關鍵字：

颱風降雨台北山區劇烈降雨中央氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面