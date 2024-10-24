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快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

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▲氣象署持續發布豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳嘉恩／台北報導

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，北部、東北部有劇烈降雨。氣象署上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。

因應劇烈降雨，氣象署昨下午啟動大規模或較劇烈豪雨作業，今上午10時發布最新雨量預測，達到停班課標準的地區如下：
台北市山區：200～400毫米（標準350毫米）
新北市平地：200～400毫米（標準350毫米）
新北市山區：200～400毫米（標準350毫米）
宜蘭縣山區：300～490毫米（標準350毫米）
台東縣山區：150～250毫米（標準200毫米）

▲▼1024 1000雨量預報。（圖／氣象署提供）

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▲氣象署公布最新雨量預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

氣象署表示，第20號颱風潭美目前位於菲律賓呂宋島陸地，朝西南西轉西北前進，將在今下午至晚間進入南海。受東北季風及颱風外圍環流影響，各地雲量偏多，東北季風造成迎風面天氣不穩定，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北有局部
降雨，外圍環流伴隨對流移入，花蓮、台東、恆春半島有零星降雨。

隨著颱風通過呂宋島，氣象署預測，潭美外圍環流伴隨的豐沛水氣與東北季風於台灣附近輻合，雲帶將影響東半部陸地，白天起大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮雨勢漸明顯，台東及恆春半島則有局部短暫雨，上述地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中大台北山區、宜蘭山區有局部大豪雨發生機率。

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