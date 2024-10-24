颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因　今到明晨雨最猛

記者李姿慧／台北報導

潭美颱風外圍環流和東北季風共伴效應，北北基、東半部、恆春半島豪大雨，由於颱風明明在台灣南邊，雨最大地區卻出現北部和宜花，氣象署也分析原因主要是共伴效應下，加上地形舉升影響，降雨鎖定東北部、基隆北海岸、大台北。今日又有熱帶低壓生成且可能增強颱風，周末後是否兩颱風會有互動，將持續觀察。

▲潭美颱風外圍環流和東北季風造成共伴效應，北東出現豪雨，另還有熱帶低壓生成可能發展成颱。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天到明天清晨仍為颱風外圍環流和東北季風影響時間，氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨作業，北北基、東半部、恆春半島嚴防豪大雨，宜蘭山區和北海岸降雨特別明顯，容易有坍方落石；另外，風力也相當強勁，台南以北、台東沿海和各離島行車交通注意安全。

台灣南方雲系潭美颱風正逐漸通過菲律賓呂宋島陸地，準備進入南海。謝佩芸表示，雖然離台灣有一段距離，但颱風外圍環流水氣接近，加上東北季風影響，北部、東半部降雨持續，降雨集中桃園以北、宜蘭到北花蓮，昨天開始東北季風影響下，今天凌晨後北海岸降雨明顯，昨天凌晨到目前為止，台北陽明山累積雨量超過300毫米，新北瑞芳、宜蘭南澳也出現累積超過200毫米。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸示警，今天颱風外圍環流影響會更明顯，「未來24小時都是降雨高峰，累積降雨在宜蘭山區和北海岸有機會出現大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地和花東有機會到豪雨等級，接近宜花和中北部山稜線、恆春半島可能出現局部大雨。」

謝佩芸表示，今天白天到晚上到明天清晨，未來24小時北海岸降雨以及宜蘭的南部山區降雨持續，花蓮降雨逐漸增加，台東今天白天降雨還不明顯，隨颱風移動，後續外圍環流水氣影響，今晚到明天清晨台東、恆春半島降雨增加，明天白天降雨可望稍緩，東半部明天降雨仍明顯。

不過在「護國神山」中央山脈阻隔下，謝佩芸指出，颱風外圍環流水氣對西半部的苗栗以南到台南沒影響，甚至可見陽光，但要留意颱風外圍環流帶來強風，很多地方昨天出現強風，今天風力持續，台南以北沿海、北海岸、東南部、恆春半島、各離島風力偏大，苗栗到員林沿海、澎湖、恆春半島、蘭嶼有10到12級強陣風，中部強風不僅侷限沿海，內陸鄉鎮風力也強勁。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

由於今在颱風外圍環流和東北季風共伴威力下，風雨感受宛如颱風天，謝佩芸表示，颱風中心離台灣相當遠，外圍風力不見得會比颱風中心弱。

謝佩芸進一步指出，「雨的部分，明明颱風在台灣南邊，雨最大的地區卻出現北部和宜花」，因颱風通過台灣南邊吹偏東南風，東北季風南下遇到颱風外圍東南風環流，東部和北部海面容易出現對流雨帶，風向往地形推送，受地形舉升影響，降雨容易鎖定東北部和北海岸、大台北，尤其是山區，是明顯降雨原因之一，隨颱風往西，台灣持續偏東風到東南風，花東降雨還會增加。

▲颱風外圍環流和東北季風產生共伴效應。（圖／氣象署提供）

謝佩芸也指出，今天上午8點在關島附近海面有新的熱帶性低氣壓生成，未來逐漸往西，慢慢接近菲律賓東方海面；另外，潭美颱風進入南海，周末期間北方有高空低壓通過，潭美颱風接近越南前，周末可能會有往東往回走趨勢，強度是否維持或減弱，是未來要觀察的地方，「但熱帶性低氣壓到菲律賓東方海面，強度和距離是否有配合條件影響兩個系統互動，是周末之後才有可能有發生的狀況，未來幾天將密切觀察。」