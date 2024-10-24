　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因　今到明晨雨最猛

記者李姿慧／台北報導

潭美颱風外圍環流和東北季風共伴效應，北北基、東半部、恆春半島豪大雨，由於颱風明明在台灣南邊，雨最大地區卻出現北部和宜花，氣象署也分析原因主要是共伴效應下，加上地形舉升影響，降雨鎖定東北部、基隆北海岸、大台北。今日又有熱帶低壓生成且可能增強颱風，周末後是否兩颱風會有互動，將持續觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風外圍環流和東北季風造成共伴效應，北東出現豪雨，另還有熱帶低壓生成可能發展成颱。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天到明天清晨仍為颱風外圍環流和東北季風影響時間，氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨作業，北北基、東半部、恆春半島嚴防豪大雨，宜蘭山區和北海岸降雨特別明顯，容易有坍方落石；另外，風力也相當強勁，台南以北、台東沿海和各離島行車交通注意安全。

台灣南方雲系潭美颱風正逐漸通過菲律賓呂宋島陸地，準備進入南海。謝佩芸表示，雖然離台灣有一段距離，但颱風外圍環流水氣接近，加上東北季風影響，北部、東半部降雨持續，降雨集中桃園以北、宜蘭到北花蓮，昨天開始東北季風影響下，今天凌晨後北海岸降雨明顯，昨天凌晨到目前為止，台北陽明山累積雨量超過300毫米，新北瑞芳、宜蘭南澳也出現累積超過200毫米。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸示警，今天颱風外圍環流影響會更明顯，「未來24小時都是降雨高峰，累積降雨在宜蘭山區和北海岸有機會出現大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地和花東有機會到豪雨等級，接近宜花和中北部山稜線、恆春半島可能出現局部大雨。」

謝佩芸表示，今天白天到晚上到明天清晨，未來24小時北海岸降雨以及宜蘭的南部山區降雨持續，花蓮降雨逐漸增加，台東今天白天降雨還不明顯，隨颱風移動，後續外圍環流水氣影響，今晚到明天清晨台東、恆春半島降雨增加，明天白天降雨可望稍緩，東半部明天降雨仍明顯。

不過在「護國神山」中央山脈阻隔下，謝佩芸指出，颱風外圍環流水氣對西半部的苗栗以南到台南沒影響，甚至可見陽光，但要留意颱風外圍環流帶來強風，很多地方昨天出現強風，今天風力持續，台南以北沿海、北海岸、東南部、恆春半島、各離島風力偏大，苗栗到員林沿海、澎湖、恆春半島、蘭嶼有10到12級強陣風，中部強風不僅侷限沿海，內陸鄉鎮風力也強勁。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

由於今在颱風外圍環流和東北季風共伴威力下，風雨感受宛如颱風天，謝佩芸表示，颱風中心離台灣相當遠，外圍風力不見得會比颱風中心弱。

謝佩芸進一步指出，「雨的部分，明明颱風在台灣南邊，雨最大的地區卻出現北部和宜花」，因颱風通過台灣南邊吹偏東南風，東北季風南下遇到颱風外圍東南風環流，東部和北部海面容易出現對流雨帶，風向往地形推送，受地形舉升影響，降雨容易鎖定東北部和北海岸、大台北，尤其是山區，是明顯降雨原因之一，隨颱風往西，台灣持續偏東風到東南風，花東降雨還會增加。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲颱風外圍環流和東北季風產生共伴效應。（圖／氣象署提供）

謝佩芸也指出，今天上午8點在關島附近海面有新的熱帶性低氣壓生成，未來逐漸往西，慢慢接近菲律賓東方海面；另外，潭美颱風進入南海，周末期間北方有高空低壓通過，潭美颱風接近越南前，周末可能會有往東往回走趨勢，強度是否維持或減弱，是未來要觀察的地方，「但熱帶性低氣壓到菲律賓東方海面，強度和距離是否有配合條件影響兩個系統互動，是周末之後才有可能有發生的狀況，未來幾天將密切觀察。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

快訊／北市山區豪雨警戒　教育局：學校可自行決定是否停班課

2年慘落榜！男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉　網驚：好男人

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

快訊／大雨開炸東北部！　台東縣府：綠島中午12點起停班課

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

客運駕駛缺2215名找不到人　立委揭月薪9萬「逾3成靠加班費」

快訊／北市山區豪雨警戒　教育局：學校可自行決定是否停班課

2年慘落榜！男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉　網驚：好男人

外送運價「只訂上限」　陳世凱掛保證仍有免運費

快訊／大雨開炸東北部！　台東縣府：綠島中午12點起停班課

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

麥當勞送「《獵人》BOOK牌」突改遊戲規則！網怒：乾脆別送啦

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭「停班課自決」專家挺林姿妙　5地區明天小心

山陀兒「土石流灌金山」　青年自救

更多熱門

相關新聞

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，北部、東北部有劇烈降雨。氣象署上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。

即／台東縣府：綠島中午12點起停班課

即／台東縣府：綠島中午12點起停班課

潭美發威！菲律賓平房被沒頂「已奪23命」

潭美發威！菲律賓平房被沒頂「已奪23命」

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

關鍵字：

天氣氣象潭美颱風氣象署外圍環流共伴豪雨強風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面