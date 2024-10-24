小三男童搭錯公車！司機、女乘客暖救援　母發文尋人：想當面感謝

▲媽媽上網發文想尋找2名好心人。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

圖、文／CTWANT

一名媽媽透露，小學三年級的兒子自己搭公車上學，結果搭錯方向，而司機和車上一名女乘客得知後，熱心幫忙兒子順利抵達學校，讓她相當感激，因此上網發文希望可以找到2名好心人。

原PO在《我是永和人》表示，一早兒子搭7點多的F513公車在雙和醫院站要上課，結果發現一直沒有到學校，所以到前面詢問司機，這時才知搭錯方向，而司機立刻幫兒子查詢如何到校，一名女乘客也一起幫忙查詢，不僅如此，司機還借手機給兒子，讓兒子打電話給她，告知協助聯繫班導，會晚點到校。

原PO透露，女乘客還陪兒子到國立台灣圖書館下車，並帶兒子去公車站搭57號公車，而司機知道兒子身上沒有錢，借了兒子30元搭公車回學校，「目前想尋找F513的呂姓司機大哥，和陪孩子一起下車的小姐。」

原PO感動地說，「感恩有你們的幫助，孩子早上平安到校，回家跟我描述此事還想還錢給司機大哥，希望透過這個社群讓我找到這兩個好心人，並且可以好好當面感謝，祝好人平安順遂。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「一早看見這麼暖心的文，覺得世界都有希望了」、「如果社會很多很多這樣的好人，一定也會提高生育率」、「司機和女乘客人都好善良，祝2位一生平安」、「美好的一天，滿滿的正能量」、「雖然是雨天，也感覺到溫度了」。

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