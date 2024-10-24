「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！他吐心聲淚求：社會多點包容心

▲「超胸外送員」林冠宏以藏不住的傲人身形，穿梭在各大巷弄送餐。（圖／擷取自Facebook／爆uu外送員林冠宏）

圖文／CTWANT

擔任外送員的29歲林冠宏，經常穿著一襲桃紅緊身短洋裝，搭配粉色高跟鞋，以藏不住的傲人身形穿梭在各大巷弄送餐，不過其實林冠宏是正港男兒身，但他的夢想是想成為一個真正的女人，面對外界投以異樣眼光及酸言酸語，他也出面吐心聲。

擁有火辣身材及反差粗曠嗓音的「超胸外送員」林冠宏，至今已從事外送工作長達5年，因穿著打扮跳脫世俗框架而飽受非議的他，總是批評聲浪大過支持，不停遭到網友的嘲笑與譏諷，他坦言內心其實「非常難過」。

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林冠宏吐露，現今環境充斥著各種性別枷鎖，讓他無法理解與苟同，「社會中充斥著性別偏見、刻板印象，時代在進步，不過大多人們的思想，還是『男主外，女主內』、『男生就該有男生樣子、女生就該是女生』，我還是無法真正的理解這個問題，排斥、討厭、厭惡，可怕的思想。」

林冠宏直言，台灣一直以來被賦予自由社會的高度評價，但在他看來並不是那麼的自由，「總會有一些自以為什麼都懂的人做評價，每個人想過什麼樣的生活，是每個人的自由與選擇，為自己負責任，不應該由他人批判，每個人想要的東西不同，人們應該要有包容的心，眼界應該放遠，不應該未了解到他人有所批評」，呼籲大家能多多關注多元性別議題，讓台灣能朝更友善社會邁進。

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