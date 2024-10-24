身分證尾數「這4碼」要發了！命理師曝偏財運驚人：有機會中大獎

▲威力彩上看5.8億。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

威力彩連24槓，今（24）晚頭獎上看5.8億。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書表示，身分證尾數有這4數字有機會中大獎。

小孟老師表示，身分證尾數有「0」、「5」、「8」、「9」有機會中大獎，尾數8為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣。

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身分證尾數0：

0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議10月24日前將身份證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。

身分證尾數5：

5為5路財神，因此尾數5為財神數字，建議身份證上有5這個數字的人，10月24日前後早晚都要各喝5口水，能提升自身財氣。

身份證尾數8：

尾數8，尾數八為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣，建議10月24日前可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身份證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。

身份證尾數9：

尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議10月24日前可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身份證的地方，就能將財氣留在身邊。

小孟老師說，「請勿過度迷信，命中有福報再搭配老師所說，就會中大獎。」

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