捷運見遊客人手一卡！老外最愛「台灣LV」爆紅　網驚：日本也開賣

▲「茄芷袋」被喻為最有台味的環保袋，近年紅到國外。（示意圖／文化部提供）

圖文／CTWANT

台灣不僅有藍白拖，還有號稱是「台灣LV」茄芷袋。一名男網友在捷運上發現，幾乎外國人都揹著茄芷袋，讓他相當驚喜。照片一出，一票台灣網友認同，還有人解答，這是上禮拜花蓮太平洋國際龍舟節發的選手禮物。

原PO在Threads表示，外籍遊客人手一卡「茄芷袋」，這種袋子堅固耐用，農民都拿來裝農作物，現在是外國遊客喜歡的台灣元素，有要送禮給外國朋友，這應該是很不錯的選擇。

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從照片中可以看見，捷運上的每個人幾乎肩膀上揹的都是「茄芷袋」，復古的包包搭配捷運的俐落時尚，意外的毫無違和。

貼文一出，不少人紛紛留言「我的愛包，出門裝重物真的很耐用」、「拿來裝禮物送日本友人」、「台灣真的某些元素走在潮流的尖端有30年」、「不說我還真的不知道叫茄芷袋，一直叫他台灣LV」、「上個月在東京看到一個小小的賣1200日幣（約245元新台幣），我都想批發過去擺攤了」、「真的很好用，沾到東西，水洗快乾又乾淨」、「現在連學術研討會也送這個袋子當禮物」。

此外，有外國人分享實際使用的心得「我是外國人，真的很喜歡這個，裝小孩的東西去玩沙、玩水，弄髒了也沖水就可以洗掉很方便。」另外有人解答，「這是上禮拜花蓮太平洋國際龍舟節發的選手禮物，他們都是來參加比賽的外國選手。」

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