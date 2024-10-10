女兒嗆「有什麼資格管我」揭性侵　退休士官長入獄...再賠60萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

地方中心／屏東報導

1名退伍士官長退伍多次猥褻、性侵未滿14歲的親生女兒，在一次凌晨兩人吵架中，她嗆父「你有什麼資格管我？」，讓在場母親聽出蹊蹺，追問始知內情，報警處理，查出他共犯4次，屏東地方法院依妨害性自主等罪，分別判處有期徒刑3年1個月、3年2個月及7年1個月、7年5個月徒刑，目前已入獄服刑；女兒則向父親索賠60萬元，屏東地方法院日前判准，可上訴。

111年2月5日凌晨，當時，該退休士官長罵其女兒，女兒嗆他「你有什麼資格管我，你想想看你之前對我做了什麼事」，其母聽出貓膩，叫她把事情說出來；導致東窗事發，他當場下跪向妻道歉、請求原諒，致全案曝光。

判決書指出，該退休士官長於105年9月間起至108年某月間止，在住處以身體將女兒壓制在沙發上後，4度對其舌吻或以下體磨蹭，被屏東地院依4罪判刑，女兒則另外再向父親索賠60萬元。

法院審理民事賠償部分，他否認有對女兒有後面兩項強制性交行為，且其請求賠償之慰撫金數額過高，他目前已在監服刑，並無資力負擔等語，請求駁回。

法院查出，他是一等士官長退伍，原從事販賣牛奶工作，先前的月收入約5萬1000元，判決必須賠償女兒60萬元。