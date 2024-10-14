小男生夜市問「為什麼阿姨要掃地？」　母高EQ回答暖翻8萬人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

小孩子難免有十萬個為什麼，就有網友去逛夜市，無意間聽到小男生指著掃地阿桑問：「馬麻，她為什麼要掃地？」男孩媽媽則溫柔回答：「因為她是讓這裡變乾淨的魔法師唷！」令原PO感動直呼，「這是我今天聽到最溫暖的話了」一番話引來近8萬人按讚，「媽媽的教育真的很讚！」「媽媽也是語言魔法師。」

有網友在Threads表示，他去逛夜市的時候，遇到一對在等餐點的母子，他就看到小男生忽然指著一位掃地阿桑問：「「馬麻，她為什麼要掃地？」男孩媽媽就很溫柔地回答，「因為她是讓這裡變乾淨的魔法師唷！」讓原PO直呼，這是他那天聽到最溫暖的話。

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貼文一出，累積近8萬人按讚，許多人忍不住留言誇讚，「很美的形容詞，很美的故事」、「這樣溫柔的媽咪養育出的孩子，未來一定也是溫暖善良的孩子」、「說話的藝術，高情商，高品德。良好的家庭教育，人生先贏一半」、「這個媽媽真的是很好的一個教育者，她小孩很幸運」、「這個教育和說話方式太讚了吧！」

還有網友表示，「我阿公走的時候，家裡有來禮儀社的人，我女兒就問我『媽媽，他們是誰…』我說『他們是來幫阿祖變成星星的人』」、「我是讓食物變不見的魔法師」、「對比那些說『不好好唸書以後就去撿垃圾掃地』的…」、「掃地阿桑微笑，騎著掃把飛走。」