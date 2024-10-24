高雄女騎機車屏東找女兒...屏185縣道迷路　里港警溫馨送會面

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福、警員許承恩助李婦與女兒會面 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市75歲李姓婦人，騎機車到屏東縣工作中的女兒，卻迷路在屏185縣道的三地門，里港警分局員警得知將她帶回分駐所，經一番努力，問出女兒上班地點，將她載往與女兒見面，員警貼心服務讓母女兩人感到很溫馨。

里港警分局三地門分駐所副所長高文福、警員許承恩於當日晚上近20時接獲110報案，指三地門鄉屏185縣道路段有迷失老人須協助，立即到場處理。

高文福表示，這名獨居高雄市的李姓婦人雖表示要出門找女兒，但對女兒之資料、聯絡方式皆不清楚。由於當時天色昏暗且見她騎乘機車不穩，避免發生危險先載她回分駐所，經一番努力，終於查出其女兒身分及工作地點，順利聯繫上其女。

但由於女兒工作中且也一時找不到計程車或親友幫忙，警方於是主動載她到女兒上班地點，讓她們見面，也方便照顧，讓母女倆人很感動。

里港警分局分局長温基興肯定高副所長及許員為民服務熱心積極，足為同仁表率。提醒民眾，若家中有失智、精神疾病或年長者，家屬須多加注意其動態及可能常活動範圍，並予以佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或配戴GPS衛星定位老人追蹤器，俾利警方查找或發現時，能第一時間確認走失年長者身分並快速通知家屬，避免憾事發生。