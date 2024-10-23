淫阿公5度摸7歲孫女下體　竟辯：她脫褲要我幫抓癢！判7年定讞

▲阿公多次撫摸孫女下體，法院將阿公判刑定讞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿偉（化名），2021年起，趁著照顧年僅7歲孫女的機會，5度撫摸孫女下體。孫女在學校叫同學摸她下體時，被老師發現異狀，追問之下才得知全案。阿偉遭法院審理時，竟辯稱孫女「自己脫褲子要我幫忙抓癢」，一審重判12年、二審改判7年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，阿偉從2021年9月、女童就讀幼兒園大班時，就趁著單獨照顧女童的機會，在住處的一樓客廳或二樓房間內，要求女童脫下褲子，4次撫摸下體。隔年女童升上國小一年級，仍繼續撫摸下體1次。

女童在學校課後班中，竟然叫其他同學撫摸她的下體，課後班老師將她找來，隨口說「妳怎麼做這樣的動作？」，並告知不要隨便叫人摸她尿尿的地方。沒想到女童遲疑一下說「阿公說不能跟別人說」，老師追問「為什麼是阿公說不能跟別人說？是阿公摸你嗎？」，女童回答「是」。老師察覺有異，趕緊通報，全案因此爆發。阿偉遭提起公訴。

一審法院審理時，阿偉坦承撫摸女童的下體，但辯稱「當時是孫女自己脫下褲子，要求我幫她抓癢，並不是我自己要去抓，我的手指也沒有插入」。一審法院調查後，認定阿偉4次撫摸下體得逞，成立4個「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」；另有1次更將手指插入，這成立「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」，因此5次犯行重判有期徒刑12年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，阿偉仍舊坦承犯行，但否認手指插入。而高院經過調查後，也認定阿偉並未手指插入，阿偉成立5個「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」，改判有期徒刑7年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。