聯手「大貓」性侵多名幼女　「美術館叔叔」梁恩睿二審重判25年

▲夥同「大貓」權自立，犯下多起性侵女童案件的「美術館叔叔」梁姓男子，二審遭重判25年。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾犯下性侵猥褻多名幼童、並拍成不雅影片販售的「大貓」權自立，出獄後又再犯案；但他去年8月間在警方追捕過程中，疑似畏罪自殺。不過檢警對同夥「美術館叔叔」梁恩睿提起公訴，一審重判25年。案經上訴，高等法院24日二審仍判25年。可再上訴。

權男在2001年間上網誘騙至少6名國中、高中女生，並將一名朋友託為照顧的3歲女兒，全都下藥性侵。權男再把犯案過程製成「大貓系列」光碟販售。被捕後震驚社會，一二審均將他重判無期徒刑、褫奪公權終身；但案經撤銷發回後，最高法院2004年間將他判處10年有期徒刑定讞。

權男出獄後改名，並從事包車親子旅遊團，建立喜愛孩子的形象。他藉機對兒童播放大量兒童性影片，用洗腦的方式告訴她們影片中的都是正常的行為。而後權男再與「美術館叔叔」梁姓男子合作，除了性侵、猥褻以外，還拍下過程，製作成影片。

案經基隆檢警單位發現後，與花蓮警方展開追捕，權男疑似畏罪自殺，在去年8月間於開南大學墜樓身亡。檢方去年10月間以被告死亡為由，對權男做出不起訴處分，但梁男涉案部分，檢方於去年底提起公訴。

一審法院審理時採用不公開審理，據了解，梁男一開始否認犯罪，辯稱是權男下藥後，自己配合行動；但之後梁男心防遭攻破，流淚坦承犯罪。一審認定共有4名被害人，梁男共犯下14罪，手中還有數十部不雅影片，一審重判有期徒刑25年。

案經上訴，高等法院24日二審宣判，高院認為一審認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，因此二審駁回上訴，仍維持25年的刑度。