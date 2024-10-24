士官酒後鬧事「單位連坐」砍一個月榮譽假　國軍指非處分：是收回獎勵

▲國防部長顧立雄、陸軍參謀長陳建義。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

十軍團58砲指部軍人於雙十國慶清晨，在台中市一家鹽酥雞店酒醉鬧事、破壞商家桌椅，事後指揮官要肇案單位全體人員取消一個月榮譽假，引起官兵不滿。綠委沈伯洋今（24日）質詢時詢問此事，並認為連坐法不妥。陸軍參謀長陳建義證實確有此事，執行一天後取消，已要求應就個案做檢討，而非共同制約要求。國防部總督察長章元勳則回應，這跟連坐法是兩件事，沒有榮譽假是收回給你的獎勵，並非處分。

陸軍參謀長陳建義表示，砲指部士官10月10日休假發生營外酒後滋事行為，單位收假後召開檢討會，指揮官確實也下達這樣的指示，執行一天並跟單位做說明後取消，國防部也用人事通報要求，該個案應該做當事人營外行為檢討跟適處，而不要再做類似維護全連榮譽、共同約制的要求。

沈伯洋指出，之前才修正懲戒法相關規定，連坐在2020年後本來要弄到內規，但最後沒有，當內部沒有這項規則、沒有相關依據，一切應回歸到法律跟人事規定，這樣的事情不應該再發生。

國防部總督察長章元勳表示，這跟連坐法是兩件事，沒有榮譽假不是處分、並未收回任何人權益，榮譽假是為了一個單位領導統御手段、可以提早放假幾個小時，這是收回給你的獎勵，並非處分，其他部分會做檢討。

沈伯洋強調，但這跟處分無關，重點是其他牽連到其他無關的人，不能用這樣的方式讓無關者被捲入，沒有這種規定也沒有法律授權。

章元勳回應，也沒有法律依據要給榮譽假，若自己選莒光楷模，若我的單位有人觸犯軍紀會直接拿掉，根本沒有資格進莒光楷模名單，這是國軍整肅軍紀、提升榮譽的作法，至於作法若有不當會做檢討。

