鼓勵屋頂設置太陽光電　台東最高補助10萬

▲台東縣政府鼓勵屋頂設置太陽光電放寬補助 。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為鼓勵綠能發電，今年度編列200萬元進行「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，即日起至10月31日止，開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統設置者申請，每案最高補助10萬元，縣府將依申請補助案件之總裝置容量排序審查，經費用罄即停止補助。

台東縣政府表示，為鼓勵台東全民參與綠能發電，凡是設置於台東縣轄區內之合法私有建築物屋頂型太陽光電發電系統，並於110年1月1日至113年10月31日期間取得設備登記(依發文日為準)之設置者，得備齊相關文件向臺東縣政府財政及經濟發展處綠能推動辦公室申辦太陽光電補助相關作業。

財經處說明，此一計畫經公告開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者申請後，仍以「申請者為建物所有權人」並為設籍於台東縣之縣民，或設立登記或立案於臺東縣之法人或非法人團體優先受補助。

財經處指出，今年度補助款如預算用罄即停止補助，請大家踴躍申請，詳情請至台東縣政府網站便民服務下載表單，或電洽縣府財經處綠能推動辦公室黃小姐，電話089-343512或089-320206。