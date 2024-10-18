北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

▲洪申翰談拾荒者補助。（圖／翻攝洪申翰臉書）



記者杜冠霖／台北報導

綠委洪申翰日前踢爆北市只列冊2名萬華拾荒者，導致上百名拾荒者領不到中央「資收關懷計畫」補助費。北市府則聲稱，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，環境部未列關懷項目，更怒嗆中央標準有問題、洪無問政高度。對此，綠委洪申翰今（18日）再揭數據打臉，北市府補助跟人數都是六都最少。還有台北市在地NGO坦言，向北市府申請，得到的回覆永遠是「抱歉，已經額滿了。」洪痛批，請蔣萬安睜開眼睛，不要再刻意漠視拾荒者的存在，「數字會說話，你還有什麼好狡辯的？」

對於洪申翰批評，台北市政府發言人殷瑋聲稱，洪申翰惡意扭曲之處甚多，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度，不願面對「中央訂定的標準有問題」真相。

洪申翰表示，這幾天，蔣萬安市府鋪天蓋地的造謠和扭曲，就是不願面對台北市轄內拾荒者的需求，拒絕將他們列冊、納入資收關懷計畫，將他們排除在中央補助之外。甚至東拉西扯，亂咬南部縣市，來模糊焦點推卸責任，「一切就讓數據說話吧！」

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洪申翰指出，自己拿到最新數據，六都有拿到中央「資收關懷計畫補助」的拾荒者人數，台南市有281人、高雄市有270人。那台北市呢？台北市卻只有41位拾荒者，被台北市政府列冊進而領到中央補助，人數只有台南、高雄的七分之一。

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洪申翰批評，這麼離譜的差距擺在眼前，北市府還要再瞎掰嗎？難道台北市的人口只有台南、高雄的七分之一嗎？如果都是中央的政策問題，那其他五都受到幫助的拾荒者，為什麼是你的五到七倍？答案很簡單，「這就是蔣市府對拾荒者長期的不友善，與刻意忽視所造成的！就是你的市政府，惡意地壓低數字，讓這些底層『被消失』。」

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洪申翰指出，位於台北市的在地NGO，已經受不了蔣市府不斷撒謊，早就指證歷歷，明明就是蔣市府不斷冷酷拒絕拾荒者與NGO的求助，在地NGO前幾天就發文提到：「我們也不是沒嘗試過。知道有這個計畫後，就嘗試了好幾次，想要幫拾荒阿姨們申請加入計畫，但得到的回應永遠是：『抱歉，已經額滿了。』」

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洪申翰質疑，難道蔣市府除了不斷動用媒體資源來污衊他，接下來又要污衊長期在地方耕耘的公益NGO嗎？

​「蔣萬安，我的要求真的很簡單，就是請你睜開眼睛，不要再刻意漠視拾荒者的存在，請好好幫助這些需要中央補貼的拾荒者列冊，不要阻礙他們得到中央資源的幫助，僅此而已。數字會說話，你還有什麼好狡辯的？」