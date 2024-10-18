　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

▲▼洪申翰談拾荒者補助。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲洪申翰談拾荒者補助。（圖／翻攝洪申翰臉書）

記者杜冠霖／台北報導

綠委洪申翰日前踢爆北市只列冊2名萬華拾荒者，導致上百名拾荒者領不到中央「資收關懷計畫」補助費。北市府則聲稱，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，環境部未列關懷項目，更怒嗆中央標準有問題、洪無問政高度。對此，綠委洪申翰今（18日）再揭數據打臉，北市府補助跟人數都是六都最少。還有台北市在地NGO坦言，向北市府申請，得到的回覆永遠是「抱歉，已經額滿了。」洪痛批，請蔣萬安睜開眼睛，不要再刻意漠視拾荒者的存在，「數字會說話，你還有什麼好狡辯的？」

對於洪申翰批評，台北市政府發言人殷瑋聲稱，洪申翰惡意扭曲之處甚多，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度，不願面對「中央訂定的標準有問題」真相。

洪申翰表示，這幾天，蔣萬安市府鋪天蓋地的造謠和扭曲，就是不願面對台北市轄內拾荒者的需求，拒絕將他們列冊、納入資收關懷計畫，將他們排除在中央補助之外。甚至東拉西扯，亂咬南部縣市，來模糊焦點推卸責任，「一切就讓數據說話吧！」

洪申翰指出，自己拿到最新數據，六都有拿到中央「資收關懷計畫補助」的拾荒者人數，台南市有281人、高雄市有270人。那台北市呢？台北市卻只有41位拾荒者，被台北市政府列冊進而領到中央補助，人數只有台南、高雄的七分之一。

洪申翰批評，這麼離譜的差距擺在眼前，北市府還要再瞎掰嗎？難道台北市的人口只有台南、高雄的七分之一嗎？如果都是中央的政策問題，那其他五都受到幫助的拾荒者，為什麼是你的五到七倍？答案很簡單，「這就是蔣市府對拾荒者長期的不友善，與刻意忽視所造成的！就是你的市政府，惡意地壓低數字，讓這些底層『被消失』。」

洪申翰指出，位於台北市的在地NGO，已經受不了蔣市府不斷撒謊，早就指證歷歷，明明就是蔣市府不斷冷酷拒絕拾荒者與NGO的求助，在地NGO前幾天就發文提到：「我們也不是沒嘗試過。知道有這個計畫後，就嘗試了好幾次，想要幫拾荒阿姨們申請加入計畫，但得到的回應永遠是：『抱歉，已經額滿了。』」

洪申翰質疑，難道蔣市府除了不斷動用媒體資源來污衊他，接下來又要污衊長期在地方耕耘的公益NGO嗎？
​「蔣萬安，我的要求真的很簡單，就是請你睜開眼睛，不要再刻意漠視拾荒者的存在，請好好幫助這些需要中央補貼的拾荒者列冊，不要阻礙他們得到中央資源的幫助，僅此而已。數字會說話，你還有什麼好狡辯的？」

ET快訊
金鐘獎／王彩樺彎腰「34D」蹦出來　夏和熙：裡面都沒穿
明變天「3地雨最猛」　可能有颱風「最靠近時間曝」
金鐘獎／《嗨！營業中》5人登紅毯！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼
金鐘獎／苗可麗戰袍「上下全開」　邪惡春光畫面外洩
貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲
金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」！首入圍哭了
金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸
金鐘獎／路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半
金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！穿魚尾服超辣真實身材曝光
金鐘獎／大霈「純白平口禮服」！　細腰、美腿大放送
快訊／國道客運陷恐怖火海！　緊急撲滅中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超高齡社會勞參力陷危機　白委吳春城籲：推「壯世代發展促進法」

北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

反對黎元停車場變殯葬大樓　議員率里長抗議盼市府編回社福大樓預算

配合認知作戰？北市辦替代役教召　講師竟播抖音讚頌中國

幕後／拋菲綠電輸台驚動美方　綠不滿郭智輝「芭樂票」成執政團隊破口

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

北市今年未成年無照駕駛初犯232人次、累犯138人次　路邊取締破千件

交長掛保證高鐵今年不漲價　「明年要看高鐵有無提出方案」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

總預算5度卡關！卓揆思考「釋憲」　王鴻薇：輸不起的大絕招

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

超高齡社會勞參力陷危機　白委吳春城籲：推「壯世代發展促進法」

北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

反對黎元停車場變殯葬大樓　議員率里長抗議盼市府編回社福大樓預算

配合認知作戰？北市辦替代役教召　講師竟播抖音讚頌中國

幕後／拋菲綠電輸台驚動美方　綠不滿郭智輝「芭樂票」成執政團隊破口

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

北市今年未成年無照駕駛初犯232人次、累犯138人次　路邊取締破千件

交長掛保證高鐵今年不漲價　「明年要看高鐵有無提出方案」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

總預算5度卡關！卓揆思考「釋憲」　王鴻薇：輸不起的大絕招

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

統一獅恐怖對手　平野：不會忘記挑戰者心態

連恩「生前最後見到的成員」　一世代奈爾痛喊：沒想到那晚擁抱是永別

金鐘獎／日妹妹頭舞團現身紅毯！　網看特寫嚇到：怎麼都長一樣

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

金鐘獎／陳庭妮在胡宇威身上留咬痕當幸運物　他害羞放閃「集氣奪獎」

金鐘獎／王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　夏和熙認了：裡面都沒穿

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

台南師怒砸板擦譙三字經　暴走喊：「再吵冰起來！」

政治熱門新聞

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

高金素梅提案原民基金要破百億　為一事飆罵韓國瑜「你故意的啊！」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

道歉了！黃暐瀚認USB事件不該講出來　強調：以吳宗憲說明為準

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

民眾黨「自家人竊25萬相機鏡頭變賣」　黃國昌：他已認錯道歉

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

更多熱門

相關新聞

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

民進黨立委洪申翰近日因質疑台北市拾荒者列冊問題，上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費一事槓上北市府；洪17日再指控北市府3大謊言，批評台北市長蔣萬安打造台北版的清理低端人口。台北市政府發言人殷瑋晚間回擊，洪申翰惡意扭曲之處甚多，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度，不願面對「中央訂定的標準有問題」真相。

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

鼎越提抗告　蔣萬安：看法院准不准

鼎越提抗告　蔣萬安：看法院准不准

中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

為大巨蛋VIP包廂槓上　蔣：絕不妥協

為大巨蛋VIP包廂槓上　蔣：絕不妥協

關鍵字：

拾荒者北市府補助洪申翰蔣萬安環保局

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面