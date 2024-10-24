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「得不到就殺掉」！男子蹲前女友家5日…連捅30刀還刺私密處

▲▼事發地點。（圖／翻攝自微博）

▲ 事發地點。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北荊門一村莊先前發生一起命案。山西一名趙姓男子因向前女友李小姐求歡不得，燃起殺機。他在女方老家埋伏5天後，開車將她撞進公廁，並拿刀連捅30幾次，其中數刀還刺在對方的私密處，最終致李小姐慘死老家。該起案件近日已進行二審。李爸爸怒喊，絕不原諒。

據《瀟湘晨報》報導，李爸爸表示，「女兒與趙男在同個大學相識，有過一段短暫的交往，女兒發現趙男性格偏激並要求分手，但分手後，趙男開啟了長達1年以上的無理糾纏，我女兒報警過，趙男從派出所出來後直言，要殺我全家，趙男的父親也因自己兒子的行為報警過。」

▲▼捅刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲趙男連捅李小姐30多刀。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

李爸爸說道，「他捅了我女兒的私密處，檢察官問他為什麼要這麼做，他說因為我女兒一直拒絕跟他發生性行為，既然得不到那就毀掉，因為不甘心，然後他考研失敗、眼睛動手術也失敗，把所有不滿與不順都怪罪在我女兒身上。」

李爸爸氣憤表示，男方家長打算以50萬元和解（人民幣），「我不要這個錢，我絕對不原諒他，我女兒好好一個活生生的人，憑什麼就這樣被他殺了？」

報導指出，該起案件一審法庭判處趙男死刑，趙男提出上訴後，二審法庭已開庭，尚未公布二審判決結果。李爸爸表示，「我希望二審能維持一審原判。」

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