獨／七期命案解剖！母淚：兇嫌判越重越好　盼追虐殺片交給誰

▲台中七期命案今日解剖，死者許男媽媽、哥哥到場，質疑案件有幕後指使者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市七期一間豪宅19日傳出命案，許姓男子遭人囚禁虐死，兇嫌手段兇殘，還將整個過程錄影。檢察官會同法醫今天對許男遺體進行解剖，20多年未與許見面的母親、哥哥也含悲到場協助調查。許母淚說：「兇手太殘忍，判得越重越好！」並表示檢警應該要追出「為何錄影？」是否背後有指使者。

回顧該案，許男與劉姓兇嫌一夥有債務糾紛，劉將許囚禁在台中市七期豪宅內，使用電擊棒、空氣槍等武器虐待，導致許男喪命。檢警將劉嫌等4人逮捕，甚至其中包含一名未成年犯嫌，檢方認劉嫌等人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，聲押禁見獲准。

▲▼許男遭虐後全身有多處傷勢，檢方今日解剖追死因。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署檢察官今日8時會同法醫、家屬進行解剖，許男母親、哥哥進入解剖室確認人別，離開時掩面痛哭。

許母說，兒子因為送養，已經20多年未見過，是直到19日事發當天，接到警察電話才得知人已經死亡了。許母痛批：「兇嫌太殘忍了，不管他欠你錢，還是黑吃黑，也不應該把人打死，你還全程錄影，真的很惡劣！」

對於兇嫌刑期有什麼看法？許男哥哥語帶無奈地說：「台灣根本都廢死了吧，不然就死刑判一判就好了。」許母則說：「當然是越重越好。」

▲劉嫌等人使用電擊棒、空氣槍虐待許男，手段兇殘。（圖／翻攝黑色豪門企業）



許男哥哥強調，劉嫌為何要錄影？錄影絕對不是僅是好玩，是否後面有幕後的人，我們覺得檢警應該要查幕後兇手，你不可能說一個32歲的人，有這麼大的能力、膽量去殺一個人，今天人已經死了，你查死因也沒有用了，要查劉嫌是要把影片交給誰？後面有沒有人指使才對。

許母說，兒子的傷勢非常嚴重，全身都有傷勢，臉已經看不出來是正常人的臉，雖然可以辨識，但也能發現傷勢有很多都在頭部跟臉部，還要等候法醫解剖，才能知道致命傷。

▲行兇的劉嫌等3人遭羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝）

