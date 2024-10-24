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曾打趴50嵐　台南老牌飲料王者25年前「起家厝照」曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣手搖飲品牌眾多，有台南飲料王者之稱、分店數曾打敗50嵐的老牌飲料店紅太陽，日前宣布將在明年回歸台灣市場。業者昨日（23日）還在臉書PO文分享25年前的紅太陽創始店照片，吸引許多老粉絲留言回應，「照片的鐵茶桶，好懷念，以前最重的茶桶永遠是青茶」、「我待過這間工作過，隔壁的麵超好吃」、「香港人表示，掛念海尼根綠茶」。

紅太陽25年前創始店的照片。（圖／翻攝自Facebook／紅太陽國際茶飲連鎖事業）

▲紅太陽創始店。（圖／翻攝自Facebook／紅太陽國際茶飲連鎖事業）

紅太陽14年前暫停台灣門市加盟，改轉向海外發展，在海外擁有上百間門市，但在台灣只剩發源地台南還有幾間直營分店。不過，業者日前宣布將在明年回歸並擴大台灣市場，讓許多粉絲相當期待。

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此外，業者23日還在臉書分享25年前的紅太陽創始店照片，引來不少在地人或網友留言，「民德國中，舉手」、「照片的鐵茶桶，好懷念，以前最重的茶桶永遠是青茶」、「我待過這間工作過，隔壁的麵超好吃」、「香港人表示，掛念海尼根綠茶」、「原來是這間，有印象」、「以前海佃路一段也有一間，當時天天買，買到店員都知道我喝什麼」。

這就是25年前的第一家紅太陽（台南民德國中創始店），11月11日是我們週年慶，今年為了配合台南歸仁店品牌升級的最新形象、最新菜單要與大家見面，真的要晚一些！ 但…這次週年慶的贈品真的很可愛..小編很期待????

紅太陽國際茶飲連鎖事業發佈於 2024年10月23日 星期三
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