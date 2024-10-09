八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

▲知名手搖飲連鎖店「八曜和茶」確定到北部展店。（示意圖／翻攝自八曜和茶臉書）



圖、文／鏡週刊

從高雄起家的知名手搖飲店「八曜和茶」，主推日式「和風茶」，在中南部打出一片天，並以柚香等系列深受歡迎，不過遲遲未在雙北一級戰區開店。倒是本月1日官方社群宣布確定進駐台北的好消息，7日終於公布分店地點，將開在新北市，且還要一次開2家。

「八曜和茶」本月初正式發文宣布「台北我們來了！」，確定到北部展店，還加碼透露門市已經蓋好，讓不少人相當期待。不過由於不少網友留言「要確欸，新北不是台北哦」，後來「八曜和茶」小編改以「大台北」發文，讓不少人猜測分店應該是開在新北市。

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果不其然，7日「八曜和茶」官方正式公開分店地點，就在新北市，且還要一次開2家。小編驚喜宣布：「你以為？開幕只有一間嗎？『新北三重、新北永和』我們來了！」並透露10/11上午9點會正式揭曉開幕活動內容，之後會公布詳細地址。

而根據網友消息推敲，永和店將開在樂華夜市內，三重店則是開在藥局對面，原本是另一家手搖飲康青龍，如今換「八曜和茶」接手。

不過還是有網友對於店址不滿，調侃「不好意思新北不是台北 一開始的標語：台北我們來了 結果根本就在新北????????❓」「明明說在台北 結果兩家都在新北????‍???? 綠茶沒有已經很失望了 現在更失望了????????????」「結果根本不在台北被騙????通化街飲料一級戰區或是中山區 拜託????????????????或是來大安站會更棒????」。



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