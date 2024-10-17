南非不給協商！　令我國駐處10／30搬離首都

▲南非要求我代表處10月底前遷出首都。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

我國駐南非代表處本月7日舉辦國慶酒會當天，傳出遭南非政府要求駐館在10月30日前遷出首都，沒有協商餘地，並威脅若不從就關閉代表處，對此，外交部長林佳龍指示研議反制措施，不排除要求南非駐台代表處遷出台北。

南非政府去年起便持續施壓台灣駐南非代表處遷館，今年4月以一中原則等政治因素，要求我國在半年內將駐館從南非首都遷往50分鐘車程的區域，經我國外交部四處奔走爭取，仍無法阻擋中國對南非施壓。

我國駐南非代表處7日舉辦國慶酒會時，南非政府便以電郵方式通知駐處遷移，並表示沒有協商餘地，期限為10月30日之前。

對此，外交部長林佳龍說明，已不只一次召開相關會議，明確指示相關單位擬定對策，絕對會在兼顧僑民利益的前提下，守護台灣的主權與對等的尊嚴。

據《自由時報》報導，涉外官員表示，目前我國擬定的行動方案採取反制措施，包括最直接的要求南非駐台辦事處遷出台北市，已及嚴審南非人士簽證申請與暫停提供教育交流諮詢等措施，減少在台南非籍英語教師的數量。

涉外官員說，台灣多年來長期努力深化與南非的關係，秉持最大誠意與南非政府協商，但南非政府半年以來無視我方誠意與善意，故我國必定以具體行動回應南非的作法，維護我國主權與捍衛尊嚴。



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