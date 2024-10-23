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周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安笑「好多朋友沒搶到」　下令加強查緝

 

記者陳家祥／台北報導

歌王周杰倫12月在台北大巨蛋的演唱會門票今（23日）開賣，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，以定價10倍以上金額轉售。對此，台北市長蔣萬安笑說，周杰倫太搶手，「我好多朋友也說不容易搶到」；至於黃牛問題，蔣萬安則說，警察局、文化局將會加強查緝。

周杰倫12月初將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，今（23日）中午開賣，網站隨即「卡住」，隨後即顯示售完，引發不少歌迷不滿。根據統計，線上最高有超過89萬人次同時搶票，15萬張票5分鐘內完售。

而演唱會門票被一掃而空後，網路上隨即出現黃牛票，甚至將原價最高新台幣6880元的門票喊到6萬9000元，翻了10倍以上轉售。

對此，台北市長蔣萬安今出席北市府公安督導會報前受訪指出，警察局、文化局一定會加強查緝黃牛，今天很多立委也詢問文化部，而身為第一線的台北市政府，警察局、文化局，甚至未來的體育賽事，也會加強查緝。

台北市文化局表示，依據《文化創意產業發展法》，藝文票券只要有加價販售就是違法，將按票券張數處票面金額或定價10倍至50倍的罰鍰，若以掃票機器人、外掛程式等搶票者，還會面臨3年以下有期徒刑、科或併科300萬元以下罰金。

文化局指出，若接獲檢舉，將循售票系統、電信及戶政系統比對被檢舉者身分資料，查核屬實就會開罰，檢舉者還可領裁處金額20%、最高10萬元的獎金。

▲周杰倫出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲歌王周杰倫年底將在大巨蛋開唱，演唱會門票今開賣隨即一掃而空。（圖／記者林敬旻攝）

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