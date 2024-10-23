周杰倫黃牛票喊到6萬　王浩宇教「檢舉商機」發大財：1張賺4萬元

▲周杰倫演唱會超搶手。（圖／杰威爾提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

歌王周杰倫12月在台北大巨蛋的演唱會門票今（23日）開賣，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，以定價10倍以上金額轉售。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，黃牛橫行就有賺錢的好方法，只要檢舉一張就可以拿到罰鍰的20%，也就是4萬元，「比上班還好賺」。

王浩宇23日表示，大家只要在網路上看到有黃牛在賣周董特區票6880元，就可以寫信跟文化部檢舉。屆時，文化部會重罰該名黃牛票價的30倍罰鍰，也就是約20.6萬元，「有在賣周杰倫黃牛票，都提供給相關單位，會重罰票價50倍（10至50倍），幫國庫賺錢，大家也可以自己賺零用錢。」

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「檢舉獎金20%賺爛」，王浩宇表示，檢舉人可以拿到檢舉獎金的20%，等於檢舉一次就可以拿到約4.1萬元，「查到之後，就趕快去檢舉，這樣子20%的獎金就是你的，已經有人賺好幾萬了」、「比上班還好賺，今天就發財吧！」

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



文化部檢舉黃牛專區指出，只要以超過票面金額、定價販售票券，將票券加價轉售，就可以進行檢舉。檢舉文中需要藝文表演票券資訊的來源(如二手票券平台、社群網站等)及相關佐證資料等，或藝文表演票券資訊(名稱、時間、場館、座位區及座位號碼、搖滾區及入場序號、票券標號或流水號)、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料等。

依「文化創意產業發展法第十條之一檢舉案件處理及獎勵辦法」規定，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金依黃牛被處罰鍰的20%為額度，最高可達新台幣10萬元。至於檢舉以不正方式搶票觸犯刑事責任的案件，檢舉獎金則一律為新台幣10萬元。