台中馬路出現大量「鋼琴白鍵」　警解答：仿日本減速標線

▲台中市區近日各地馬路都出現「鋼琴白鍵」，警方解答這是仿效日本的減速標線，目的是讓用路人通過路口前減速。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市各區道路近日出現「神秘鋼琴白鍵」，許多用路人好奇是什麼標線？是否跨越車道會受罰？警方說明，該標線是仿效日本道路設計，為「視覺化減速標線」又稱「楔型減速標線」，相較於傳統減速標線，通過時不再會發生「震動感」，各區均有在校園、公園附近增設，且事故量有明顯減少趨勢。

第一警分局說，有民眾發現「鋼琴白鍵」出現在馬路上，擔心法規不熟稔跨越遭罰。但該標線與禁止變換車道的雙白線不同，是可以跨越車道的。此標線的設置主要是參考日本的道路設計，目的是利用動態視覺效應營造道路變窄的錯覺，使駕駛人自動減速，達到減速慢行的效果。

一分局指出，轄區在西區、中區校園周遭設置3處，分別在西區林森路與五廊街口、自由路與民生路口及美村路與福人街口。特別劃設此標線的目的是希望駕駛人行經均能自動減速慢行，以保護學童上下學交通安全。

經統計，上述3處路口今年至視覺化減速標線劃設前，共計發生42件交通事故，劃設此標線後僅發生3件交通事故，平均每月交通事故減少22%，成效良好。

西屯區轄區第六警分局也說，該標線寬20至30公分，厚度以不超過0.2公分為原則，所以車輛駛過較不會產生聲響。相較於傳統型的6條橫線，就不會產生震動聲響，避免附近民眾反映安寧問題。

第六分局說，轄區所設置的視覺化減速標線，就位在西屯路往都會公園方向，皆是提醒用路人要減速慢行，留意周邊來車，並依標誌、標線及號誌指示行駛，切記要注重行車秩序勿貪快，安全才是回家唯一的路。