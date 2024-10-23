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社會 社會焦點 保障人權

2童扮金童玉女「捧奠字燈籠」廟裡拍照被炎上　母刪文向媽祖道歉

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名潘女因應萬聖節，將兒女打扮成金童玉女，在萬和宮媽祖廟拍照，被批評不妥，今日發出道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者許權毅／台中報導

萬聖節將到，許多家長都會幫孩子打扮，創意無限，台中市一名潘媽媽將兒女打扮成金童玉女，還前往台中萬和宮媽祖廟前拍照，甚至還拿著「奠」字燈籠，照片引來上千人議論，多數人批評不妥。潘女今日不僅刪文，還親自到萬和宮道歉，並透過廟方協助發表道歉聲明，表示「造成困擾，深感惶惶不安，不該如此冒失」。

該名潘姓母親在臉書「爆廢公社二館」分享將孩子們打扮成金童玉女的萬聖節照片，聲稱自己是媽祖的忠實信徒，「穿這樣跟媽祖娘娘一起合照應該不會被打屁股吧？」而在照片中，孩子們不僅臉上妝容齊全、服裝精細，手上還拿著寫有「奠」字的白燈籠道具。

文章公開之後吸引超過1500名網友討論，大多數網友認為，要拍這樣的照片應該先詢問廟方人員是否同意，而且拿著奠字白燈籠去廟裡真的不太妥當。潘女見遭到網友重批，趕緊刪除文章，並親自前往萬和宮，向媽祖與廟方致歉。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲萬和宮協助潘女發出聲明。（圖／翻攝Facebook／台中萬和宮）

稍早萬和宮代潘女發出聲明稿，全文如下：「本人於113/10/22 晚間，於爆廢公社二館po文,帶裝扮的小孩到萬和宮拍照，引發風波及造成萬和宮，深感惶惶不安，廟宇是神聖信仰中心，莊嚴之地，必須存著更敬畏的心，不該如此冒失。」

潘女表示，「本人深切反省，承認此項行為不僅違反社會公共秩序及社會公德，更對萬和宮及媽祖等列位神尊的大不敬，受到責難，願意概括承受。本人今天大早親赴萬和宮，為此一思慮欠週的行為道歉,也到廟內向媽祖誠心懺悔。我除了刪除po文，也呼籲網友們不要再傳送相關圖文。我也保證，不再犯同樣錯誤」。

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