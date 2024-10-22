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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施政報告結束總預算仍卡關　卓榮泰再籲：遵循憲法、預算法原則

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院第11屆第2會期施政報告今（22日）結束，面對總預算仍卡關的僵局，行政院長卓榮泰再次呼籲，希望基於立法、行政兩院平衡，互相尊重預算權及審議權，一同遵守《憲法》第70條的憲政原理精神，以及《預算法》第91條的原則、規定跟必要程序，「行政院非常願意如此，也希望這能成為未來審查預算、法案時，共同且唯一的原則」。

卓榮泰表示，今天，他和行政團隊在立法院第11屆第2會期的施政報告質詢圓滿結束。他要特別向韓院長、江副院長、各位委員、以及立法院各位工作同仁，表達最大的感謝。

卓榮泰說，許多委員所提出的建言，從各方面來看都是未來國家要繼續進步，行政院要繼續改革，甚至國家捍衛主權與安全必要的正確方向。行政院一定會審慎研議參酌，適度落實在未來政策中。

針對總預算僵局，卓榮泰重申，國家的政策，需要有正向的推動力量，「總預算的問題，更需要大家集思廣益來一起解決」。他強調，行政院已經提出了折衷的方案，希望基於立法、行政兩院平衡，互相尊重預算權及審議權，一同遵守《憲法》第70條的憲政原理精神，以及《預算法》第91條的原則、規定跟必要程序。

卓榮泰強調，行政院非常願意如此，也希望這能成為未來審查預算、法案時，共同且唯一的原則，並在這個原則底下找到共同解決問題的方式。

卓榮泰表示，隨著總質詢結束，下周他也將會代表行政院進行能源配比及電價政策專案報告。我更期待，立法院能儘速審查明年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案、追加預算案、運動部組織法，以及通傳會委員人事同意權案等等攸關我國未來發展的重大法案。

「我充滿了信心，也唯有充滿信心，國家才能往前走。」卓榮泰說，政治是為人民解決問題，是為國家帶來進步跟發展。我還是相信，只有團結的台灣，才是最好的台灣。

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