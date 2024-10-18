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導入數位轉型與ESG浪潮　勞動部助企業提升競爭力

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展，現場除展示企業導入培訓成效、單位經驗分享外，另邀請天來創新集團、勤友光電董事長陳來助針對數位轉型與減碳議題進行演講，吸引不少企業中高階經理人參與，場面熱烈。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年不少企業運用勞動部資源，導入企業訓練，深獲好評，就有企業透過內部員工教育訓練，運用AI技術，落實生產自動化，讓產品毛利率有效提升；也有公司藉由訓練，致力推動ESG，獲「綠色企業環保標章」認定；另有廠商藉由申請青年訓練計畫，讓新進員工職能快速提升，成職場即戰力，這些都是企業以實績展現訓練成效的最佳案例。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，人才是企業經營根本，今年企業訓練補助計畫，雲嘉南轄區共有逾900家次事業單位申請，開辦超過1萬門課程，有6萬5000人次在職勞工受惠，另今年也協助雲嘉南區620家廠商，提供超過1200家次的客製化諮詢輔導服務，並實地進場400家次。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟說，有不少企業利用政府資源，提升員工職能、強化競爭力，他以國內液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業為例，該公司近年申請企業人力資源提升計畫，訓練內容投入於AS9100 品質系統、ESG 永續發展與數位轉型等課程，不僅訓練同仁輔以生成式AI 應用知識管理，落實生產自動化，並用AI決策強化供應鍊管理，使公司毛利率提升至31%，同時降低生產成本及客訴率，成效顯著。

另一家光學膜廠華宏新技公司，則利用充電起飛計畫，提升人員技能，不僅獲得ISO 27001資訊安全管理系統認證，也導入ISO 50001能源管理系統，積極強化汙染防治、能源及資源節約、廢棄物減量及回收等，另針對產品包裝材料進行管理，實施回收獎勵辦法，成效不僅反映在公司營運上，更獲得「綠色企業環保標章」認證；而軟體商群錄系統公司則導入青年就業旗艦計畫，透過「一對一」職場導師與「先僱後訓」的訓練模式，培養青年專業人才，讓新進員工成為職場即戰力。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，18日於禧榕軒大飯店舉辦青年職能與企業培訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日成果展活動也請來天來創新集團、勤友光電董事長陳來助針對數位轉型與減碳策略經驗分享，他認為，要落實零碳轉型，不能只停留在碳盤查，企業要運用科技、驅動產業再創新才是解方，零碳趨勢造就了產業「典範移轉」，在塑造企業、產業、國家、地球永續的過程中，一定要從想法到行動做出改變，才能提供客戶更好的創新服務；最後，陳來助亦分享企業零碳轉型十大步驟，介紹產業如何架構2050淨零路徑圖，都讓與會人士收穫滿滿。

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