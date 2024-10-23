曝「柯美蘭開嗆蔡壁如」目的　葉元之：宮鬥劇有必要高調到這樣？

▲柯美蘭、蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

記者郭運興／台北報導

「柯爸」柯承發15日轉送台大加護病房，柯家18日申請讓民眾黨主席柯文哲探視獲准；但台中市政顧問蔡壁如在受訪時談及「柯爸」病況，遭柯文哲胞妹柯美蘭在黨內群組要蔡壁如閉嘴，「沒資格洩露我父親的病情」。對此，國民黨立委葉元之昨（22日）分析，不相信兩人沒有聯絡方式，但柯美蘭直接公開講這些事，就是故意讓消息流出，要大家知道柯家對蔡壁如很不爽。

葉元之於節目《57爆新聞》表示，民眾黨去鬥蔡壁如是件莫名其妙的事，蔡壁如從頭到尾都沒有說過柯文哲壞話，一開始在民眾黨更被形容是「黨母」，結果下場卻是到台中找工作，開疆闢土時民眾黨給的資源是少之又少，但蔡壁如有離開嗎？她還是不斷出席活動，幫民眾黨講話。

葉元之表示，大家有看過這麼不離不棄的人？但民眾黨卻動不動嗆蔡壁如，像陳智菡21日公開指責蔡，而且指責的點也很奇怪，陳智菡強調「柯文哲探視父親的時間是傍晚而非深夜」，這有很重要嗎？

談到「柯美蘭開嗆蔡壁如」，葉元之認為，他不相信兩人完全沒有聯絡方式，如果柯美蘭認為蔡壁如不能代替家屬發言，其實可以私下講，但卻是直接在民眾黨公開群組講這些事，意思就是故意要讓消息流出，好像要大家知道柯家對蔡壁如很不爽。

最後，葉元之強調，民眾黨的宮鬥劇有必要高調到這種地步嗎？民眾黨現在應該要團結、凝聚，要小草不要散，但這麼挺民眾黨的蔡壁如卻一直被攻擊，這一點真的讓他「看不懂」。

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）