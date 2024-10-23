裸照外流！她被po賣淫網「睡一晚只要200塊」　揪出真凶更震驚

▲英國一名女子發現，自己的裸照遭外流，刊登到賣淫網站上。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名已婚女子意外發現，她的裸照被刊登到賣淫網站上，標註只要支付5英鎊（約新台幣200元），就能夠換取性服務。更令人震驚的是，這個陰謀的幕後黑手，竟是情夫的2個女兒。

每日星報等外媒報導，女子與61歲的傑夫發展婚外情，被正宮發現她的裸照與性愛片之後，才終於曝光。隨後，這些私密影像竟被傑夫的2個女兒，也就是埃莉諾（Eleanor Brown）和蘇菲（Sophie）外流，而且蘇菲甚至是一名女警。

姊妹倆把女子裸照刊登到賣淫網站，附上女子老公的電話，讓夫妻倆被嫖客疲勞轟炸，還把女方所有私密照片，寄給那位被戴綠帽的丈夫。隨後，姊妹倆甚至找到女子老公的公司粉專，狂刷惡意評論。

▲埃莉諾被判3年有期徒刑。（圖／翻攝西約克郡警察局）



女子出庭時表示，自己為此感到噁心與恐慌，「被侵犯」已經遠遠不足以形容，更害怕這對姊妹還會做出什麼行徑，「很難相信一個女人會對另一個女人做出這種事情。」儘管遭到背叛，女子丈夫也出庭力挺，他表示能夠體會姊妹倆對於爸爸出軌感到沮喪，但無法理解2人為何如此「不擇手段」，甚至毀了他的事業。

據悉，儘管大多數行動都是埃莉諾所為，但她在很大程度上，受到蘇菲的唆使及鼓勵。姊妹倆出庭時辯稱，這些行為不是「報復」，只是為了「取笑」父親的情婦，但埃莉諾承認公開私人影像的罪名後，22日被判入獄3年，蘇菲也被警方紀律委員會判定嚴重瀆職，自願離職之後，終身禁止從事警察工作。

檢方痛批，這是「為了報復並造成痛苦」，精心策劃的卑鄙行為。法官也形容，被告「自私且充滿報復心」，被捕之後的態度「缺乏悔意」。