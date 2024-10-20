醫師娘偷吃2男挨告！開車載小王4度衝摩鐵　酒吧摟抱唾液交融

▲台中一名醫師娘在離婚訴訟分居期間，偷吃2男挨告。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名中醫師和妻子起衝突，妻子搬離家中並向法院聲請保護令獲准後，又對中醫師提出離婚訴訟，不料兩人才分居2、3個月，中醫師就發現妻子偷吃2男，除了和其中1名小王當眾摟抱、同抽一支菸，還和另一名小王4度上摩鐵，怒將3人告上法院並訴請法院裁判離婚。台中地院審理，判定3人都侵害配偶權，人妻必須和2名小王連帶賠償各10萬、30萬元。

中醫師主張，妻子從去年6月起，身上有多處出現瘀青，他擔心詢問後，妻子僅敷衍說是因為按摩和刮痧導致，同年10月妻子便擅自搬離住處，並將小孩帶走，還聲稱遭到家暴，上法院申請保護令。而後他經友人告知妻子和其他男性來往親密，開始懷疑妻子偷吃，經查證後，發現妻子分別和男友人阿文、阿偉有親密互動甚至上床，讓他大受打擊。

中醫師表示，妻子在去年12月時，就開車多次出入阿文位在崇德路某社區住處，直到深夜都未離去，在今年1月到3月時，又4度開車和阿文進出摩鐵，兩人還到餐廳用餐，走路時親密勾手依偎，彷彿男女朋友。而在同時期，妻子還和另名男子阿偉3度深夜出入酒吧，席間兩人搭肩、樓抱、同抽一支菸，步出酒吧後，阿偉親暱地將雙手搭在妻子肩上，或將妻子摟入懷中，妻子也以雙手回抱，有次兩人還叫妻子的弟弟接送回家，可見他們來往密切，連妻子的家人都知道。

中醫師認為，他得知後心如刀割，又被外界貼上家暴的標籤，精神上承受極大的折磨，要對妻子和阿文連帶求償150萬，另對妻子和阿偉連帶求償20萬元。

全案審理時，人妻等3人都否認有姦情，人妻表示她遭家暴離家後，中醫師就更換家中門鎖，且不回她訊息，兩人之間無幸福圓滿可言，她難以侵害中醫師的配偶權。

不過法官認為，人妻和阿文4度上摩鐵，如果只是一般朋友聊天，大可選擇咖啡廳等場所，不需要花費1000至1300元做長時間的深度交談，可見兩人有發展親密關係的意思。另阿偉和人妻也是多年好友，明知道人妻才和中醫師分居2、3個月，當時正進行離婚訴訟，尚處於婚姻關係，卻仍深夜聚會、和人妻摟抱、共抽一支菸，任憑彼此唾液交融，舉止形同情侶，就算兩人身在公共場所，也僅代表兩人不顧他人眼光，同樣侵害配偶權。

法官審酌人妻為電子商務公司負責人，阿文無業，由兄姊、投資等收入供應生活，阿偉任職塑膠工廠，月薪約4萬，另擔任其他公司獨資股東等情，判人妻、阿文要連帶賠償中醫師50萬，人妻和阿偉要連帶再賠10萬元。可上訴。