講效率！「淫女菜單」LINE選妃翻牌　老司機包車⋯短褲爆乳妹直送

▲胖哥應召集團都用計程車接送小姐前往約定地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民第一分局日前接獲情資，綽號「胖哥」經營的色情應召站，流竄於市內汽車旅館從事色情性交易，經多日探訪蒐證，10月17日15時持搜索票在三民區熱河二街一處汽車旅館，查獲6名賣淫女子以及3名馬伕到案，現場並查扣保險套、手機等贓證物。

員警於汽車旅館外守候埋伏，果然發現一輛計程車搭載女子前來，女子在汽車旅館外下車後即走入汽車旅館。員警見時機成熟，立即進入汽車旅館查獲2名小姐，再循線於附近的一處加油站查獲馬伕林男等3人，車上另有潘女等4名小姐，正在等候應召。

▲胖哥應召集團都用計程車接送小姐前往約定地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲胖哥應召集團用line聯絡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，該色情應召站係利用通訊軟體與客人約好性交易時間、地點後，再派馬伕用計程車載送小姐至性交易指定地點，以每次新台幣5千元至一萬元不等之代價，與不特定人從事性交易。全案偵訊後，6名女服務生坦承曾與不特定人從事性交易，依違反社會秩序維護法裁處；另3名馬伕則依刑法妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。後續本分局將持續溯源擴大追查，揪出「胖哥」應召站集團幕後操縱成員，以徹底打擊不法業者。

▲員警將賣淫女子從汽車旅館帶出來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）