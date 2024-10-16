遭辱靠爸！齊廷洹現身緩頰「自身修養不足」　致電苗縣府提1請求

▲導演齊柏林之子齊廷洹針對「靠爸餘蔭」一事回應。（圖／攝影中心攝）



記者黃資真／新北報導

導演齊柏林之子齊廷洹11日受邀至苗栗圖書館演講，不料活動開始前卻收到承辦人徐姓女子誤傳「靠爸餘蔭」等羞辱訊息，因此氣憤離場。今(16日)齊出面受訪表示，當下確實很難過委屈，但他也致電苗栗教育處，希望不要處罰相關人員，同時感謝外界的關心與鼓勵。

齊廷洹還原事發經過，當下收到承辦人訊息的心情確實很糟、很委屈，畢竟自己也是拋棄個人生活與成就，為父親的理想跟志業去拚博，卻被這樣質疑，事後也只是想在個人臉書小小抱怨，沒想到會上新聞，引起這麼多人關注。

齊廷洹說，可能自身修養不夠好，當下情緒波動比較大，所以現場跟大家說抱歉後還是決定離開，但非常感謝熱情網友的溫暖支持，「畢竟環境教育推動不容易，也是生存困難的非營利組織。」

▲收到訊息後齊廷洹向大家致歉，接著頭也不回地離開，承辦人徐女跟在後面不斷道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）



齊廷洹也緩頰表示，已致電苗栗教育處，希望不要懲處科長、處長或是承辦人，「這件事就只是一時說錯話，沒必要因為這樣就請辭就丟工作。」同時感謝鍾東錦縣長深夜特別發文，讓他備感溫暖。

此外，齊廷洹解釋他認知的「靠爸」一詞，應該是父親留下很多遺產，可以讓孩子後半輩子衣食無虞，但爸爸留下的大多是精神層次的影像，而不是實質資產，所以他還是要為自己的生計努力，「我寧可不被任何人知道，也不會走上這條路，只要我父親還在，只是很可惜父親還是先走了一步。」