美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了

美國12歲女童希瑪朗(Cimarron Thomas)在家舉槍自殺,1年半後,其父親也因為太愧疚而走上絕路。當局調查發現,希瑪朗當初遭人誘拍裸照、威脅外流,而英籍嫌犯亞歷山大(Alexander McCartney)已經承認上百項指控,預計下周宣判量刑。

天空新聞、每日郵報報導,這起案件發生於2018年5月,隨著案件即將進入判刑階段,加上貝爾法斯特(Belfast)刑事法院本周解除一條保護受害者身分的命令,才讓事件再度躍上媒體版面。

希瑪朗使用父親的手槍,突然在臥室自戕,而家人傷心欲絕之際,全都不知道原因。爸爸班恩(Ben)是一名退役軍人,在女兒離世之後,徹底失去活下去的動力,也非常自責沒有妥善保管手槍,最終在18個月後,飲彈自殺。

直到2021年,警方逮捕亞歷山大,在電腦上發現聊天紀錄,才終於解開希瑪朗離世的謎團。

原來,嫌犯在Snapchat假扮成一個名叫莎拉的女孩,與其他女童結交為網友,透過話術騙取小女孩的裸照之後,才坦承真實身分,並且持續以裸照作為把柄,要求更多私密照片,如果不遵照他所發布、與性有關的命令,就威脅要外流這些照片。

希瑪朗發現被騙之後,不斷痛哭乞求,卻仍被亞歷山大命令,帶著9歲妹妹一起拍裸照。她嚴厲拒絕,並且宣稱自己「寧可自殺」,隨後真的自我了結。

