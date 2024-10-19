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美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了

▲▼美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了。（圖／翻攝臉書）

▲希瑪朗在家舉槍自殺，父親也因為太內疚，跟著走上絕路。（圖／翻攝臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國12歲女童希瑪朗（Cimarron Thomas）在家舉槍自殺，1年半後，其父親也因為太愧疚而走上絕路。當局調查發現，希瑪朗當初遭人誘拍裸照、威脅外流，而英籍嫌犯亞歷山大（Alexander McCartney）已經承認上百項指控，預計下周宣判量刑。

天空新聞、每日郵報報導，這起案件發生於2018年5月，隨著案件即將進入判刑階段，加上貝爾法斯特（Belfast）刑事法院本周解除一條保護受害者身分的命令，才讓事件再度躍上媒體版面。

希瑪朗使用父親的手槍，突然在臥室自戕，而家人傷心欲絕之際，全都不知道原因。爸爸班恩（Ben）是一名退役軍人，在女兒離世之後，徹底失去活下去的動力，也非常自責沒有妥善保管手槍，最終在18個月後，飲彈自殺。

▲▼美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了。（圖／翻攝臉書）

直到2021年，警方逮捕亞歷山大，在電腦上發現聊天紀錄，才終於解開希瑪朗離世的謎團。

原來，嫌犯在Snapchat假扮成一個名叫莎拉的女孩，與其他女童結交為網友，透過話術騙取小女孩的裸照之後，才坦承真實身分，並且持續以裸照作為把柄，要求更多私密照片，如果不遵照他所發布、與性有關的命令，就威脅要外流這些照片。

希瑪朗發現被騙之後，不斷痛哭乞求，卻仍被亞歷山大命令，帶著9歲妹妹一起拍裸照。她嚴厲拒絕，並且宣稱自己「寧可自殺」，隨後真的自我了結。

這場雙重悲劇徹底毀滅整個家族，直到6年前的現在，希瑪朗的母親依然走不出來，她罹患創傷後壓力症候群（PTSD），不願與警方見面，並且始終無法開口談論失去女兒和丈夫的痛苦。女童叔叔接受每日郵報專訪時說，「那個男人撕裂了我的家庭。他應該被指控謀殺罪，在監獄裡度過餘生。」

據悉，在亞歷山大的魔爪之下，至少70多名女童受害，26歲的他已經承認185項指控，包括勒索、性虐兒童、過失殺人罪等，預計下周宣判量刑，可能面臨終身監禁。

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