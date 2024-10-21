碳權交易平台啟動！中鋼、台北101等6家上架　每噸最高4000元

▲國內碳權交易平台正式啟動，已有6個交易案上架。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

國內碳權交易正式啟動！環境部今宣布，已正式委託台灣碳權交易所股份有限公司（碳交所）辦理國內額度交易及拍賣事宜，目前已有中鋼、台北101等6個交易案在交易平台上架，每公噸價格最高達4000元，也代表國內減量額度公開交易正式啟動。

國內碳費費率本月7日拍板，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100元。碳費預計從明年1月1日開徵、5月底前試申報，2026年正式收費，至於減量額度（碳權）部分，將由台灣碳權交易所辦理國內額度交易及拍賣作業。

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環境部說明，目前提出申請且已上架的6個減量專案，均採定價交易方式進行，包括中鋼公司鋼胚熱進爐節能抵換專案、台北101大樓停車場採用高效率光源、漢寶農業可再生能源專案、漢寶農畜產第三期污水場沼氣發電計畫、奇美實業天然氣替代重油抵換專案以及漢程客運電動公車抵換專案等，總上架額度為6080公噸，價格每噸2500至4000元。

環境部表示，本次上架的減量專案，包含製造程序節能、商用大樓節能、畜牧業沼氣回收與發電、能源供給燃料替代，以及燃油運具汰換乘電動運具等類型，為製造、住商、農業、運輸及能源等5大溫室氣體排放部門的代表性減量措施，對於後續鼓勵各界參與自願減量及交易拍賣機制具帶頭示範效果。

環境部指出，為使減量額度可提供事業作為溫室氣體增量抵換或扣除碳費，已於今年7月1日發布交易辦法，9月正式委託碳交所建置「國內減量額度交易平台」，辦理減量額度交易及拍賣業務，完備我國碳定價機制。此外，交易辦法規定，減量額度由環境部移轉僅限1次且交易資訊皆須完整公開，確保具有實際使用需求的事業以安全有保障的方式取得減量額度，並且供社會大眾共同檢視事業碳交易行為，有效避免「漂綠」疑慮產生。