兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友！噁喊「爸爸知道妳很想要」

▲新北劉姓父親性侵兒子前女友，遭判3年9月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北劉姓男子到大陸工作，臨走前將前女友小美(化名)託付給他父親照顧，讓小美搬進劉父家居住。不料劉父竟起色心，趁小美在臥室熟睡，全裸闖進她房內喊「爸爸知道妳很想要」並強行侵犯，事後還傳訊說「如果妳不嫌棄的話就讓我愛上妳吧」，被小美告上法院。全案經新北地院審理，法官依強制性交罪，處劉父3年9月徒刑。劉父上訴遭駁回，可上訴。

判決指出，女子小美和劉姓男友交往時同居，而後男友於2022年3月前往大陸工作，分手後仍希望有人能照應小美生活，便請小美搬到他父親家，和劉父同住。不料隔月4月13日上午8時許，劉父竟趁小美還在臥室熟睡，全身脫光闖進房內，強壓她撫摸胸部和臀部，指侵得逞。事後小美打電話向劉男哭訴，劉男要她先收東西，趁劉父不在時離家，小美隨即連絡友人接應，搬走並報案。

全案審理時，劉父否認犯行，辯稱因當時天氣冷、小美又裸睡，他才進去幫她蓋棉被，反控小美為了詐財誣陷他，或為了報復兒子和她分手才提告。

小美證稱，她那天太累了忘記鎖門，一早聽到有人開她房門的聲響，睜眼就看到劉父全裸走進來，趁她來不及反應就直接撲向她，將她強壓在床侵犯，還說一些「爸爸知道妳很想要」的話、覺得她很想跟他做愛，讓她非常驚恐，後來她尖叫大哭後劉父才停手，起身拍拍她的屁股，笑一笑走出房間。劉男也證稱有接到小美哭訴遭他父親性侵的電話。

法官審理，認為小美的證詞和劉男一致，且事後劉父也傳訊給小美說「睡覺請關門穿衣服睡覺，沒事啦以後請放心睡覺」、「女兒就是女兒不能越線」，推卸說剛剛做惡夢睡不著才有這種舉動，小美則氣憤回應「我有關你不要自己在那邊狡辯」、「我現在看到你就覺得噁心」，更能證明小美指控的內容為真。

法官指出，劉父甚至還傳「打LINE給我可以嗎我單身你單身我可能愛上妳了，只是我年紀太大了，不行這樣有點距離會被笑話，不敢說愛別人」、「如果妳不嫌棄的話就讓我愛上妳吧，因為那個人也沒有真心愛妳」等語，案發前還曾摸小美的腿、詢問小美和兒子的性行為過程，都能顯示劉父對小美有相當色慾，判他犯行屬實，依強制性交罪處劉父3年9月徒刑。劉父上訴到台灣高等法院遭駁回。可上訴。

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