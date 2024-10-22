偷開BMW自撞柱子！拒檢15歲少年背景曝　讀新北知名私立國中

記者戴上容、劉人豪／新北報導

桃園一名15歲少年偷開家人的BMW，昨（21）日遇中壢警方臨檢，一路逃進中壢中央東路的地下停車場，自撞柱子後被員警逮捕，依少年事件處理法移請桃園地方法院審理。據了解，少年為新北市知名私立中學的學生，校方指出，少年21日突然離校後立即巡查校園、聯繫家長並報警協尋，當日接獲家長告知，該生疑因心情不佳，返家開親友的車外出造成交通事故。

一名15歲少年昨天下午4時許偷家人BMW，遇中壢警方臨檢後一路逃入中央東路地下停車場，從B1一直繞圈圈到B3，最後疑似緊張失控自撞停車場柱子才停下，員警隨即一擁而上將少年壓制在地，由於少年未成年，中壢警偵訊後依公共危險案函送桃園地方法院審理，並通知家人到場。

▲警匪追逐，BMW自撞柱子。（圖／翻攝自記者爆料網）

民進黨籍市議員黃瓊慧今（22）日在市議會上指出，根據她側面了解，該少年是與女友吵架心情不好，才偷開家人BMW外出兜風。昨天車禍是在停車場，不是在大馬路上，如果有個萬一，周邊有行人或小朋友行走非常危險，甚至對警察同仁的安全都是非常大的威脅，應以此案做為案例，希望警察局或是教育局應該要有相對因應與防範機制。

▲中壢區少年昨天偷開家人BMW卻自撞停車場柱子才停下。（圖／熱心人士提供）

經了解15歲少年為新北市知名私立中學九年級學生，校方指出，該生周一至周五住宿學校，周末返家，平時在校表現正常，無曠課紀錄，10月21日突然自行離校，學校立即巡查校園、聯繫家長並報警協尋，當日下午接獲家長告知該生疑因心情不佳返家開親友的車外出造成交通事故。