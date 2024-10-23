快訊／A＆F前執行長涉性販賣遭逮！　誘騙小鮮肉「口交換試鏡」

▲A&F廣告以半裸模特兒著稱。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

時尚流行服飾Abercrombie&Fitch（A&F）前執行長傑佛瑞斯（Mike Jeffries）與其伴侶涉嫌性販賣，於美國時間22日上午遭逮捕，最重可能面臨無期徒刑。

根據《路透社》報導，這次起訴源於英國廣播公司（BBC）的一項調查和一件集體訴訟案，案件指控傑佛瑞斯以模特兒工作的名義，誘騙年輕男子前往世界各地參加與A&F有關的派對，再進行性剝削與性侵。

檢察官皮斯（Breon Peace）表示，部分有權勢的人長期以來利用那些渴望在時尚和娛樂業發展的年輕人進行性剝削，「給那些認為可以透過所謂的『選角沙發』（casting couch）系統剝削他人的人一個警告，準備把那張沙發換成聯邦監獄的床吧。」

▲現年80歲的傑佛瑞斯交保後離開法院。（圖／達志影像／美聯社）



被告包括現年80歲的傑佛瑞斯、其61歲伴侶史密斯（Matthew Smith），以及71歲的雅各布森（James Jacobson）。雅各布森負責幫助他們招募男子，而三人分別被指控1項性交易罪和15項跨州賣淫罪，這些罪行涉及2008年至2015年間的15名匿名受害者。

▲傑佛瑞斯從1992年到2014年擔任A&F的執行長。（圖／達志影像／美聯社）



如果罪名成立，他們可能面臨無期徒刑，並因性交易罪至少被判15年監禁；跨州賣淫罪的最高刑期為20年。

法院聽證會上，傑佛瑞斯和雅各布森被准許保釋，保釋金分別為1000萬美元（約台幣3.2億元）和50萬美元（約台幣162萬元），檢方要求兩人被限制在家中接受監控。史密斯擁有美國、英國雙重國籍，檢方擔心他有潛逃風險，因此要求將他拘留至審判。

▲傑佛瑞斯等人誘騙年輕男子前往世界各地參加與A&F有關的派對。（圖／達志影像／美聯社）



檢察官表示，傑佛瑞斯和史密斯支付了數十名男子的費用，安排他們在美國紐約曼哈頓和長島的漢普頓（The Hamptons）的住宅，還有如英國、法國、義大利、摩洛哥和聖巴茲（St. Barts）等地的酒店進行性交易。

雅各布森通常負責主持「試鏡」，讓年僅19歲的男性與他發生性行為，然後再推薦給傑佛瑞斯和史密斯。此外，這項計畫還涉及使用「快樂氣體」（poppers，肌肉鬆弛劑）以及大型性玩具和高壓灌腸器等道具。

這些男子被要求簽署保密協議，如果向家人或朋友洩露，就必須支付賠償金。

▲傑佛瑞斯從1992年到2014年擔任A&F的執行長。（圖／達志影像／美聯社）



傑佛瑞斯從1992年到2014年擔任A&F的執行長，將該品牌打造成充滿性暗示、受青少年歡迎的服飾品牌，店內充滿古龍水的香氣，廣告則以半裸模特兒著稱。他在2014年因未能跟上青少年潮流變化，受到投資者和分析師的批評，最終辭職。

傑佛瑞斯過去受訪時曾稱，不希望大尺碼的顧客出現在店中，「每所學校內都會有兩種族群，一種是受歡迎的年輕人，另一種是不受歡迎的年輕人，我們當然選擇受歡迎的這一群，其他不符資格的人，就只好被淘汰，我們是淘汰主義者？我們就是。」

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