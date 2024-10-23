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正妹戴便宜耳環「耳朵腫成麵龜」　右耳流膿險遭切除

馬來西亞1名華裔女子明知耳環品質不佳，仍將其強行插入幾乎已完全閉合的耳洞，不料卻引發感染。（圖／翻攝自臉書／Anna Chin Hui Hui）

▲女子明知耳環品質不佳，仍將其強行插入幾乎已完全閉合的耳洞，不料卻引發感染。（圖／翻攝自臉書／Anna Chin Hui Hui）

圖文／CTWANT

馬來西亞吉隆坡1名華裔正妹明知耳環品質不佳，還會脫色及變色，但她為了愛美，仍將其強行插入幾乎已完全閉合的耳洞，不料卻引發感染，導致右耳嚴重紅腫發炎，嚇得趕緊就醫。醫生檢查後，認為女子是細菌感染，需要盡快吊點滴，否則聽力會逐漸下降，甚至可能需要切除耳朵。幸運的是，女子經過治療已好轉。

《中國報》報導，該名女子日前在臉書發文，她當時在國外戴了一個便宜貨耳環，「會掉色變色的那種，可能是我耳軟骨那邊的耳洞很久沒戴耳環了，所以自己插耳環進去的時候有點硬插，然後也或許是耳環會脫色、戴了一整天的關係，就這樣細菌感染了！！！我也是從沒想過一個耳環而已那麽嚴重！」

當事人提到，剛開始自己以為是被蚊蟲叮咬，所以沒有太在意，結果右耳一天比一天紅、越來越腫，甚至開始發炎流膿，這才驚覺不對勁，趕緊就醫檢查，「醫生說細菌感染很嚴重，如果再不吊水會導致聽力下降，也有可能會被切除耳朵！我是真的沒想過戴一個耳環而已會這樣的後果！」

雖然吊了幾次點滴，女子情形卻未好轉，感染部位一直在擴散，於是決定立刻趕回馬來西亞治療，「奉勸大家別像我一樣戴個劣質的耳環。如果很久沒有傷口的耳洞或許沒問題，但是有傷口的耳洞就別嘗試了」。幸運的是，正妹20日再度發文更新近況，指耳朵雖然仍泛紅，但在多次輸液和服藥後，已逐漸消腫。

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