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女護理師忘鎖車門！　下班回家車後座驚見「陌生人屍體」

▲▼女護理師忘鎖車門！　下班回家車後座驚見「陌生人屍體」。（圖／翻攝自MGR Online）

▲護理師下班準備回家，卻在車子後座發現一具陌生人屍體。（圖／翻攝自MGR Online）

記者王佩翊／編譯

泰國一名護理師將車子停靠在醫院附近，然而當她下班後準備開車回家時，卻赫然發現有一名陌生女子坐在她的汽車後座。而當她仔細一看，竟發現該名女子已經死亡，連忙報警。

根據MGR Online報導，泰國東北部四色菊府一名女護理師南塔瓦迪（Nantawadee Khunwatee）10月21日下午6時從醫院下班後，便準備開著自己停在醫院停車場的車回家，沒想到她卻在車後座發現一名陌生女子。

南塔瓦迪上前查看後，發現對方已經死亡，連忙通報警察。南塔瓦迪表示，她根本不認識這名女子，也從未見過她。

她懷疑可能是自己當天早上上班前忘了鎖車門，這名陌生女子才會自行進入她的車內。警方隨後確認死者是53歲的失蹤婦女本提塔（Boonthita Sirikul），當時她穿著藍色條紋襯衫、長褲以及拖鞋，屍體被發現時，她頭垂在胸前，坐在車後座。

本提塔的家人透露，她罹患腦萎縮症已有2年多。事發當天，家人帶她到醫院就診，過程中家人暫時離開去洗手間，沒想到返回時卻發現她已不見蹤影。家屬隨後向警方通報失蹤，沒想到她的遺體最終竟出現在陌生人的車後座。由於本提塔家屬對於死因沒有異議，因此不打算驗屍。

泰國龍仔厝府今年1月也曾發生類似事件，一名男子闖入陌生人的家中後，在屋內用刀自捅腹部，隨後用錘子反覆敲打自己，最終割喉結束生命，讓屋主震驚不已。

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