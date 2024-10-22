潛入民宿「強脫女房客內褲」！大馬男全裸爬上床　她以為是老公

▲被害人遭嫌犯強行脫下內褲。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞馬六甲一間民宿19日凌晨發生女遊客遭變態潛入房間猥褻的事件。當時被害女性和女兒、孫子住在同一間客房，為了讓睡在另一個房間的丈夫可以自行進出，因此並未鎖門，沒想到遭一名全裸的男子爬上床，強脫她的內褲。

根據《中國報》報導，被害的44歲女性與家人一同到馬六甲遊玩，並入住甲市老街的一間民宿。然而當晚卻被一名來自吉隆坡的42歲男子潛入客房內猥褻。

根據法庭文件指出，42歲嫌犯立祖安沙10月19日凌晨2時57分，潛入民宿內客房，全裸爬上床後強行脫下44歲被害女子的內褲。而他的行為因觸犯刑事法典第354條文，遭警方逮捕。

被害女性當時和她的女兒、3歲的孫子睡在客房內，但是因為丈夫睡在另一間房間，為了讓丈夫能自由進出房間和使用浴室，因此沒有鎖門。怎知當祖孫3人熟睡時，嫌犯立祖安沙全身赤裸地爬上受害者的床，並強行脫下她的內褲。

受害者一開始以為是自己的丈夫，隨後才驚覺是陌生男子，立刻推開立祖安沙，同時大喊求救。被害女性的女兒被驚醒後，隨即開燈。但是立祖安沙馬上就把燈關掉，恐嚇母女倆要求保持安静，並穿上衣服逃跑。

根據刑事法典第354條文，如果立祖安沙罪名成立，他最高將面臨10年監禁、罰款以及鞭刑。