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高國輝、南山小將領唱國歌！新北國慶活動全攻略秀團結

▲▼新北市政府,雙十,國慶,國歌,高國輝,南山。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。（圖／新北市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

新北市政府將於10月10日上午8點舉辦113年國慶升旗典禮，活動將在空軍三重一村時藝廣場舉行，並特別邀請棒球情人高國輝與HBL南山小將領唱國歌。活動現場設有懷舊市集與集章闖關遊戲以及多個精彩表演，並將於上午7點開始發送限量500個印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯，邀請市民們一同祝中華民國生日快樂。

新北市民政局長林耀長表示，今年的國慶主視覺以中華民國國旗的紅、藍、白為色系，象徵國家的活力、自由，以及族群共融、團結共榮。設計中融入的梅花元素，則傳達中華民國堅韌不拔的精神。此外，也透過幾何圖形與動態線條表達運動精神與國際競爭力，展現台灣年輕世代的力量與創新。

▲▼新北市政府,雙十,國慶,國歌,高國輝,南山。（圖／新北市政府提供）

▲國慶主視覺展現新北團結共榮精神。

此次新北國慶活動選擇在北部地區保存最完整的空軍防砲部隊眷村舉行，讓參與者重新體驗懷舊歲月。活動現場將有鈴極限團隊、GUIDANCE NEO舞團及集美弦樂團帶來精彩表演，懷舊市集、早安胖卡將駐點至17:00，還有闖關活動，完成任務就可領超文青小禮。國歌領唱重頭戲則由2025世壯運宣傳大使高國輝，以及今年高中籃球聯賽（HBL）冠軍隊伍南山高中小將們擔綱，展現體壇的榮譽與競爭力。

新北市政府為慶祝國慶，已在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗，自即日起至10月28日，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗。各區公所、機關學校將於行政大樓、大門口或適當地點插掛國旗，讓旗海飄揚整個新北市。

▲▼新北市政府,雙十,國慶,國歌,高國輝,南山。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗。

▲▼新北市政府,雙十,國慶,國歌,高國輝,南山。（圖／新北市政府提供）

民政局「新北民政保平安」臉書，也為活動提前暖場，以「走，升旗吧！」號召網友，即日起至10月9日止，只要分享國慶活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得超Q平安虎環保冰霸杯，國慶日收看直播互動再加碼送好禮。

▲▼新北市政府,雙十,國慶,國歌,高國輝,南山。（圖／新北市政府提供）

▲國慶當日上午7點開始限量發送印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。

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