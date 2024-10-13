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提前佈局2026？李四川赴板橋接雲寺遶境　藍綠3新北市長人選同台

▲▼ 李四川、劉和然、蘇巧慧出席板橋接雲寺遶境活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋接雲寺13日上午進行遶境，3名2026新北市長熱門人選皆到場，分別為新北市副市長劉和然（左一）、台北市副市長李四川（右二）、新北市立委蘇巧慧（右一）。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

由於新北市長侯友宜任期將於2026年屆滿，外界關注藍綠白派誰參戰；目前民調最高的國民黨人選為台北市副市長李四川，而李13日上午參加新北板橋接雲寺遶境，該場還有同黨的另位人選新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧，3人同台被解讀是提前佈局2026，但李四川否認，表示純粹是信仰宗教才來。

新北市板橋接雲寺13日上午進行遶境活動，只見李四川一大早8時10分左右就到現場，受到廟方熱情接待與歡迎。被問到今日為何會到新北參與活動，是否已「鴨子划水」？李四川表示，了解他的人都知道，自己是個虔誠觀世音的信徒，從小在小琉球拜碧雲寺，到台北拜龍山寺，到新北市政府拜板橋接雲寺，到高雄則也是龍山寺。

李四川提及，由於該主委以前是慈惠宮的主委，現在過來當接雲寺主委，對方告知接雲寺百年沒遶境，所以想舉辦活動，並邀請他來，「純粹是（因為）宗教、我的信仰」。

▲▼ 李四川、劉和然、蘇巧慧出席板橋接雲寺遶境活動。（圖／記者呂佳賢攝）

由於稍後劉和然、蘇巧慧都將到場，3名2026人選到齊了？李四川回應，不用想這麼多，只是宗教信仰，前陣子自己也回去小琉球4天參加東港迎王，「我想宗教信仰跟選舉應該沒有任何關係，尤其是我現在住板橋，這2個廟也是過年時會拜拜的地方」。

至於稍後將一起點「起馬炮」，是不是象徵2026起跑，還是早就開始起跑？李四川笑答，自己已經答覆過好幾次，現在在台北市政府，最主要還是要把台北市政做好，包括最近京華城的事情，一定會很用心處理，「選舉的事情，說實在，我到現在沒想過」。

媒體追問，有沒有跟台北市長蔣萬安討論過2026選舉？因為蔣曾特別保護說，不用承諾是否在市府待好待滿？李四川重申，過去說過「政務官一定會做好，但不一定會做滿」，議員要求做好做滿，但如果自己哪天得罪了對方，對方也許會叫蔣萬安把他換掉。

李四川強調，政務官本來就是一定要把事情做好，但到底能不能做滿，上次講過兩個因素，一是個人因素，二是如果蔣萬安不要他，蔣也可以叫他離開。

▲▼李四川、劉和然、蘇巧慧出席板橋接雲寺遶境活動。（圖／記者袁茵攝）

▲李四川與坐在隔壁的蘇巧慧寒暄。（圖／記者袁茵攝）

隨後，蘇巧慧與劉和然分別到場，只見蘇一開始被安排坐在邊邊，接雲寺主委江清秀見狀後，將蘇巧慧拉到李四川旁邊、先嗇宮董事長李乾龍的空位，而蘇也主動與李四川握手，2人不斷交頭接耳聊天。

針對稍後要跟李四川一起點「起馬炮」，是不是象徵起跑，或早已開始起跑？劉和然受訪時表示，自己跟李四川關係很特別，從台北縣時代到新北市就共事，從「老同事」變對方成為他的「老長官」，跟李四川的互動非常好也非常親近。

劉和然提及，李四川常說是從基層「拿鐵鎚」開始從事公職人員，並說他是「拿粉筆」開始做起，自己跟李四川都是從基層事務官一步步上來，而李四川在很多地方被很多人肯定，這也是大家對公務同仁最大肯定跟鼓勵。

被問到怎麼看蘇巧慧也到場，3位2026人選都來了？劉和然說，蘇巧慧最近也很認真，相信12位立委在中央，中央地方一條心，蘇巧慧如果到處跑、看到新北有需要，市府也會跟所有立委合作，一起跟中央爭取地方建設。

▲▼ 李四川、劉和然、蘇巧慧出席板橋接雲寺遶境活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇巧慧、羅致政。（圖／記者呂佳賢攝）

由於身兼民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧，12日就有先到接雲寺參加活動，被問到連續2天都到場，蘇巧慧回應，接雲寺是板橋大廟，只要有時間一定會常常來，這次更是百年第一次出巡，昨天有來現場，而今天人更多更該來。

媒體追問，民進黨立委張宏陸12日說不需要空降的人來選新北，究竟誰是「空降」？蘇巧慧未正面回答，僅說不管是任何人，只要能為新北市這城市好，都尊敬與歡迎，在地的人都希望在地好，會一起為這座城市努力。

而媒體也詢問站在一旁的前立委羅致政，誰比較適合選下屆新北市長？羅致政認為，新北市一直是民進黨最重要目標，「我相信黨會提出最有勝選希望，最能接地氣的候選人」。

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