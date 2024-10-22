毛畯珅偷拍306幼童性影像　林月琴：務必請法官從重量刑

▲幼兒園狼師毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

記者皮心瑀／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅因2年內性侵6名幼童、偷拍犯案過程保存，遭北院一審重判28年，但檢警持續追查後，查出至少還有39名幼童遭毛嫌性侵，偷拍影像高達309片。民進黨立委林月琴表示，務必請法官從重量刑，檢方也應注意是否有影像外流，對孩子造成二度傷害。

根據檢方調查，還原毛畯珅刪除的檔案，發現數百部幼童性影像，其中包括2021年10月到2023年7月間，毛畯珅在幼保機構內，對新查出身分的39名幼童性侵、猥褻過程，還有毛畯珅透過手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣的性影像畫面。

另外，毛畯珅還涉嫌從2023年2月17日起，在行經的街道、餐廳、商場、公園等公共場所之際，伺機挑選對象，使用手機、針孔攝影機等設備趁機偷拍被害人性影像，雖然這些被偷拍的被害人身分不詳，但可明顯辨識出，有306部影像內主角未滿18歲。

林月琴指出，一開始台北信義區幼兒園狼師案，小朋友的證詞並未被採納，但在她與家長、律師討論後召開記者會，明確要求檢方要扣留毛姓加害人手機，果真檢調查出有600部猥褻兒少影片，今天新聞報導，更令她感到吃驚噁心，拍攝內容竟然擴及商場、公園等地方偷拍。

林月琴說，她與家長意見一致，務必請法官從重量刑，以展現我國司法對兒少性剝削重懲態度，也提醒並呼籲，檢方應注意是否影像有外流，若有應立即聯繫相關單位協助下架，避免對孩童二度傷害。