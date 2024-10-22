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高鐵南延為何轉彎陳世凱喊不知道　黃捷：請部長回去加油

▲立委黃捷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委黃捷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委黃捷22日總質詢時談到高鐵南延，質疑今年7月鐵道局還說從頭到尾只有左營方案，結果才隔9天，前交通部長李孟諺就在媒體宣示評估高鐵將進市區，怎麼會有這樣的轉折。對此，交通部長陳世凱直言自己不知道，而一旁的行政院長卓榮泰急忙幫忙回應，讓黃捷苦笑，「看來院長比部長還要了解，請部長回去要加油。」

黃捷指出，高鐵南延中央缺乏與地方溝通，現在談論的路線有經過她的選區鼓山，且範圍很大，但這麼重大的案子，甚至連她本人都沒有收到溝通。陳世凱則回應，這個月會辦三場專家會議，並邀地方民代與鄉親參與。

黃捷不滿表示，自己手上只有2020年的路線評估舊版，交通部最新進展，連她本人都不知道，索資也沒下文，尤其中間一大段經過她的選區鼓山區，為什麼連她都沒有資料？陳世凱則道歉，「近期會請鐵道局盡快跟委員報告，不好意思」。

黃捷進一步詢問，今年7月11日就與民進黨立委李柏毅找鐵道局來了解，鐵道局當時回答，「從頭到尾只有左營方案」。結果7月20日李孟諺就在媒體宣示，「我們在評估高鐵將進市區」，這麼重大的決策，為何在短短九天就轉彎？

對此，陳世凱回應，「我不曉得鐵道局為何這樣回答的過程」，讓黃捷怒問，「部長，你不可以不知道啊！」卓榮泰則連忙救援表示，「當時520執政團隊交接時，前部長曾來報告過此事，說目前是左營跟高雄兩個方案評估中，當時則要求交通部要回到地方，與高市府、民代討論，或許那9天就是在進行地方溝通」。讓黃捷感嘆，「看來院長比部長還要了解，請部長回去要加油。」

黃捷指出，這二十年來，高雄承受非常多，過去經歷過在馬政府時代錯誤的決策，也是老高雄人的痛。高雄市民當然非常期待中央給予重大建設，相信沒有人會反對，但高雄人有很多疑問想要知道答案，包括明挖的範圍有哪些、拆遷戶的盤點，或是交通疏導的事前規劃，這些都是高雄在地人很關心，但未有交通部來說明此事。陳世凱則承諾，若採高雄方案，會採潛盾工法，已蓋好的兩棟大樓不會受到影響，明挖範圍則會縮到最小、採半半施工，減少對綠園道、交通設施的衝擊。

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