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農島嶼登陸最美眷村　署帶您體驗島嶼文化風土產業魅力

▲2024農島嶼，南台灣一年一度的農村盛事，在屏東最美眷村-勝利星村孫立人將軍行館前廣場登島，吸引上千人次來訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024農島嶼，南台灣一年一度的農村盛事，在屏東最美眷村-勝利星村孫立人將軍行館前廣場登島，吸引上千人次來訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024農島嶼，南台灣一年一度的農村盛事，10月19日及20日兩天在屏東最美眷村-勝利星村孫立人將軍行館前廣場登島，19日立委鍾佳濱、行政院南部聯合服務中心陳文亮副執行長、屏東縣政府農業處陳美智副處長、農村水保署吳菁菁副組長等貴賓到場共襄盛舉，吸引上千人次來訪。

活動有走讀島嶼風格展區、體驗水果套袋手抄紙、海廢編織、手作老鷹/貓頭鷹、漁網提袋、背袋絹印、蚵殼蠟燭、可可豆泥、荔枝木餐具等風土文化，在島嶼之市選購當季農產、蓮藕粉、水果乾、蜂蜜、巧克力、小魚乾、一夜乾、干貝醬、羊肉爐等農村好物，一起探索特色創意聚落、眷村文化街區、地方文創人才，向農村學習、體驗及生活的視野，享受宜居宜業宜遊的農村。

▲2024農島嶼，南台灣一年一度的農村盛事，在屏東最美眷村-勝利星村孫立人將軍行館前廣場登島，吸引上千人次來訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農村水保署台南分署祝瑞敏副分署長說，智慧、韌性、永續、安心是農業部當前政策目標，因應氣候及環境的變遷，台灣農村面臨許多不可預期的風災雨災等挑戰，農村水保署為建構永續的農村三生環境，除協助社區有完整的基礎建設外，也強化治山防災、農業韌性、青年返鄉、綠色照顧、農村旅遊、文化傳承等議題，讓更多願意留在農村的青年們，可以看到更多的機會及前景，以青銀共融(榮)方式，一起打造宜居宜業宜遊的韌性農村。

財團法人農村發展基金會蔡復進董事長致詞時也特別感謝農村社區及青年夥伴的努力，透過源源不絕的創新規劃及體驗，讓更多人看到農村的可能性。基金會也長期協助農村再生及產業之推動，帶領農特產及農企業投入國際交流，農村不僅是農業生產的基地，也是穩定社會及生態永續的重要指標，也希望持續有這群在地社區及青年的支持，讓台灣農村走出未來永續的路。

▲2024農島嶼，南台灣一年一度的農村盛事，在屏東最美眷村-勝利星村孫立人將軍行館前廣場登島，吸引上千人次來訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農村水保署表示，為推廣農村產業及旅遊體驗經濟，今年農島嶼呈現的不只是市集，也匯集台南、高雄、屏東、澎湖、金門等地最美好的風土物產、文化及農遊體驗，以島嶼之森、島嶼之山、島嶼之南、島嶼之海、島嶼之果來展現多元族群、文化及產業的樣貌，希望藉此拉近城與鄉的距離。前來的朋友們可以向島嶼學習文化脈絡，品嚐多元物產、體驗地方生活，設計屬於自己的島嶼生活風格。

還想知道更多農村活動資訊，歡迎追蹤農村水保署台南分署FB粉絲專頁 ，在不同季節有不同的農村精彩活動等你來！
 

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