害科大生身亡！BMW違規迴轉畫面曝　家屬悲：拉麵店打工很孝順　

記者許權毅／台中報導

台中市一名張姓朝陽科大生昨天（21日）開車上路時，遇上違規迴轉車輛，車輛失控自撞死亡。張生行車紀錄器拍下，當時環中東路外側疑似正在施工，張生行駛在內線車道，行經一處路口時，陳男駕駛白色BMW突然竄出迴轉，張生疑似受到驚嚇，趕緊往右切，不幸撞上路邊分隔島，再衝撞進小巷，撞停於一處電桿，送後不治身亡。現在死者車上的行車紀錄器畫面也曝光，證實就是為了閃車才會釀禍。

▲▼陳男駕駛白色BMW突然竄出迴轉，張生趕緊往右邊閃避，結果自撞身亡。（圖／民眾提供）



家屬悲痛說：「肇事者違規後，事情發生了，你要下來看要如何處理，報警或是把他救出來，結果卻直接跑掉了，我們對這件事情真的很不能接受。」家屬也說，張家是汽車代理商，家境無虞，但他很孝順，假日還會到百貨的拉麵店打工，張生昨日是下課後，要準備去找女朋友，結果就在路上發生車禍。

張父說，陳男稱事發當下前面有一台貨車，加上沒有看到禁止左轉標誌，有聽到煞車聲音，但看到沒有怎樣，就走了，一直推拖、規避責任，實在讓家屬無法接受。

▲張生右切後，車輛撞停於前電桿，傷勢嚴重死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



至於陳男一度提出要對張姓男大生遺體進行酒測。張父說，我跟檢察官說，要測沒問題，我都配合你，但他的態度讓我無法接受，陳男是到最後才向家屬道歉，但家屬認為沒有誠意。

記者追問陳男為何提出酒測一事？陳男律師上前阻擋，稱「不方便，他有點緊張」，陳男也說「我太緊張了，沒有要提出了，後來取消了。」